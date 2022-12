COP15 : l'être humain est totalement dépendant de la biodiversité

190 pays se réunissent pour la COP15 sur la biodiversité à Montréal au Québec pendant une dizaine de jours. Les enjeux sont énormes et d'après le secrétaire général de l'Onu, "l'humanité est devenue une arme d'extinction massive." Est-ce qu'on peut améliorer les choses en Bourgogne-Franche-Comté ? On en parle avec Stéphane Woynaroski, le président de l'Agence régionale de la biodiversité.

ⓘ Publicité

Pourquoi c'est si important de protéger la biodiversité ?

Nous dépendons complètement de la biodiversité. Et si on respire, c'est parce que les plantes vertes produisent du dioxygène. Si on mange, c'est parce qu'il y a des végétaux et des animaux. S'il y a de l'eau potable, c'est parce qu'il y a des bactéries qui filtrent l'eau. Si on peut faire tourner notre industrie, c'est parce qu'il y a de la matière première vivante. Nous dépendons complètement de la biodiversité. Et Gilles Boeuf, l'ancien directeur du Muséum national d'histoire naturelle, le dit très clairement : nous ne coopérons qu'avec du vivant et nous dépendons totalement du vivant.

La création de parcs naturels, de parcs régionaux, ça fait du bien à la biodiversité ?

Les parcs naturels régionaux, comme celui du Morvan, sont très impliqués depuis longtemps. Le Parc national de forêt, dont j'ai le plaisir d'être un des deux vice présidents, est, lui, beaucoup plus récent. Il date de 2019, on est sur une aire protégée, avec une charte, avec des contraintes, donc on s'engage. Il y a une charte qui interdit, qui contrôle et qui autorise aussi bien sûr certaines choses. C'est le cas par exemple, aussi dans les réserves, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient régionales ou nationales. Là, on est sur ce qu'on appelle des aires sous protection forte où très clairement, il y a un enjeu de biodiversité, il y a des espèces à enjeux, donc on met en place des réglementations. Mais chaque citoyen et chaque citoyenne peut aussi s'engager pour la biodiversité qui nous entoure, qui n'est pas exceptionnelle mais dont nous avons besoin totalement pour vivre.

Quels sont les gestes qu'on peut faire au quotidien ?

Quand on se promène dans la nature, ce sont des gestes tout simples. C'est éviter de dégrader les milieux, respecter les milieux dans lesquels on se promène et dont on a besoin d'ailleurs pour se divertir, pour se ressourcer. C'est aussi un des rôles très important de la biodiversité et je crois que globalement, c'est prendre conscience qu'encore une fois nous faisons partie de cette biodiversité et nous en dépendons totalement. Et l'avenir de l'humanité en dépend.

Est-ce qu'il y a de l'espoir quand même pour l'avenir ?

Oui. Sinon je ne serai pas là, je n'aurais pas le désir de présider l'Agence régionale de la biodiversité. Bruno David, le président du Muséum d'histoire naturelle de Paris, a une très belle image. Il dit : "la biodiversité, c'est comme la tour Eiffel. On enlève un boulon, deux boulons, trois boulons, 1000 boulons, 3000, 30 000 boulons, ça tient et un jour on enlève un boulon et tout se casse la figure. On a la responsabilité de changer les boulons." Mais il précise aussi : "on ne recrée pas une espèce qui a disparu, sauf dans Jurassic Park." Donc faisons en sorte que les espèces ne disparaissent pas et je vais quand même donner des motifs de satisfaction : on a des espèces qui sont revenues en Bourgogne Franche-Comté.