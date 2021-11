COP26 : 190 pays et organisations s'engagent à sortir de l'énergie au charbon dès 2030

190 pays et organisations, réunis à Glasgow pour la COP26, se sont engagés ce mercredi à sortir progressivement de l'énergie au charbon à partir de 2030. Le Chili, l'Égypte, ou encore la Pologne ont signé un accord pour "ne plus soutenir la création de nouvelles centrales à charbon".

"La fin du charbon est en vue", a annoncé ce mercredi 3 novembre la présidence britannique de la COP26. Une coalition d'organisations et de pays ont accepté à Glasgow, de mettre fin progressivement, à partir de 2030, à l'électricité produite à partir du charbon, combustible fossile très polluant. Après avoir promis d'interrompre la déforestation d'ici 2030, de réduire les émissions de méthane de 30% d'ici 2030, plus de 190 pays et organisations ont signé cet accord international. Parmi les signataires de cet accord figurent l'Égypte, le Vietnam et le Chili, mais aussi de gros consommateurs de charbon, comme la Pologne. "Cet accord inclut 18 pays s'engageant pour la première fois à éliminer progressivement le charbon", se félicite Londres dans un communiqué.

Les pays signataires de cet accord s'engagent aussi à ne plus financer de centres à charbon pour produire l'électricité. À ce jour, on compte plus de 8.500 centrales à charbon encore en activité dans le monde. Elles produisent plus d'un tiers de l'électricité mondiale et seraient la cause d'un cinquième des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cela représente plus que toute autre source d'énergie.

"C'est un tournant décisif dans la transition mondiale de l'énergie propre", selon le gouvernement britannique

La coalition de pays et d'organisations s'engage par ailleurs dans cette déclaration à rapidement accroître le déploiement de la production d'électricité propre. Elle promet aussi d'effectuer une transition juste pour abandonner l'énergie au charbon d'une manière qui profite aussi bien aux travailleurs qu'aux communautés. Les économies les plus avancées mettront en pratique cet accord "dans les années 2030", les pays en voie de développement le feront "dans les années 2040", précise le communiqué.

De leurs côtés, les trois plus grands financiers publics du charbon dans le monde, la Chine, le Japon et la Corée du Sud, s'étaient déjà engagés à cesser de financer des centrales à charbon à l'étranger à la fin de cette année.