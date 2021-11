COP26 : en Corse, le patrimoine naturel est relativement préservé du changement climatique

De "belles forêts" qui "progressent" et un "écosystème aquatique en très bon état". Face au changement climatique, auquel la COP26 tente depuis ce 31 octobre de trouver des solutions, la Corse semble plus épargnée que d'autres territoires. Même si elle n'échappe pas au phénomène.

En premier lieu, les forêts publiques de l'île bénéficient de plans de gestion, qui permettent de "mettre en place des actions pour sauvegarder" leur faune et leur flore, explique Pierre Polifroni, technicien à l'Office national des forêts (ONF) et membre du Cullettivu per a furesta corsa. "On a par exemple un oiseau emblématique, la Sittelle corse, qui niche dans les arbres morts. Lorsque l'on doit gérer un peuplement forestier, nous faisons en sorte que lorsqu'il y a une coupe" dans la forêt, "tous les arbres morts soient gardés", détaille-t-il.

Mais le technicien de l'ONF prévient : la forêt corse reste menacée par les manifestations du changement climatique, à commencer par la sécheresse. "Elle peut entraîner une augmentation du risque d'incendies ou encore favoriser le développement d'insectes, qui vont pouvoir s'attaquer plus facilement à des arbres affaiblis par les conditions climatiques", précise Pierre Prolifoni.

L'importance des solutions locales

Quant l'écosystème aquatique, s'il est globalement "en très bon état", les ressources en eau de l'île se raréfient sous l'effet du réchauffement climatique. "Tous les ans, en été, une centaine de villages n'ont pas d'eau du robinet", explique l'enseignant-chercheur en écologie à l'Université de Corse Antoine Orsini. "Et quand il y en a elle est polluée, à cause des bactéries. Cela dure depuis 10 ans." L'universitaire rappelle également l'érosion du littoral et le phénomène de surcote, "qui fait que la hauteur des vagues, qui était de trois ou quatre mètres il y a quelques années en Corse, atteint aujourd'hui six à sept mètres en cas de tempête".

Face à cette situation, la COP26 est jugée "très utile" par Pierre Polifroni pour "au niveau de la Corse, prendre conscience de notre patrimoine naturel exceptionnel et de sa fragilité". Mais le technicien de l'ONF nuance : "Ce qui va émerger de la COP26 est à échéance moyen terme : cela ne se fera pas en trois, quatre ou cinq ans. Nous pouvons avoir une réactivité beaucoup plus importante à notre niveau local."

Parmi ces solutions locales, Antoine Orsini cite la régulation du tourisme. "Il y a des zones sur-fréquentées, comme les lacs de Melo et de Capitello. Mais il ne faut pas montrer que ça : il y a une quarantaine de lacs en Corse, comme celui de Bellebone. C'est ce qui s'appelle étaler le tourisme dans l'espace", estime-t-il, ajoutant qu'il "faut aussi l'étaler dans le temps, c'est-à-dire se doter d'un numerus clausus. Il ne s'agit pas d'empêcher les touristes de venir en Corse, mais de leur dire de venir plutôt en septembre ou en octobre qu'en août". Pour Antoine Orsini, la saison touristique ne doit donc pas se limiter aux deux mois d'été mais doit "commencer très tôt, en mars ou avril, et aller jusqu'en octobre."