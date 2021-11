COP26 : la Corse doit devenir "leader" dans la lutte contre le changement climatique, pour Gilles Simeoni

Porter la voix de la Corse et des territoires insulaires à la COP26. C'est l'objectif de Gilles Simeoni, attendu ce 8 novembre à Glasgow, en Écosse, lors d'une conférence organisée par Régions de France. Le président du Conseil exécutif de Corse va s'y exprimer en tant que président de la commission transition écologique de l'institution. Il répond à RCFM avant son intervention.

Qu'allez-vous évoquer lors de votre discours à la COP26 ?

"Je vais d'abord insister pour que l'Union européenne prenne en compte dans ses politiques publiques le fait insulaire, comme le prévoit l'article 174 du traité l'Union européenne. Car il reste pour l'instant trop peu appliqué. Ensuite, je vais insister sur un autre enjeu majeur, qui est la lutte pour la préservation de la biodiversité et pour le développement durable en Méditerranée. L'espace méditerranéen est un espace extraordinaire, mais aussi très fragile et très menacé. Aujourd'hui, nous avons la volonté de nous battre, ensemble, pour qu'il devienne un modèle de développement durable."

Considérez-vous que la Corse, en tant que territoire insulaire, est assez considéré dans la lutte contre le changement climatique ?

"Non, on ne se considère pas suffisamment écoutés. Nous avons donc un travail politique de fond à faire, pour que nos intérêts et notre voix soient mieux pris en compte. Nous avons, à mon avis, à nous positionner comme un territoire leader en matière de stratégie de lutte contre le réchauffement climatique. Et ce dans toutes les politiques publiques que nous mettons en œuvre, qu'il s'agisse de la gestion de la ressource en eau, de la protection de la biodiversité ou encore de l'engagement pour la mer Méditerranée avec l'ensemble des pays, régions et peuples riverains ... Le calendrier des champs d'intervention est pratiquement inépuisable. Et il faut le faire en réaffirmant que nous avons besoin d'être écoutés, considérés et pris en compte, y compris par les États."

Pensez-vous être entendu ? Que la COP26 puisse avoir un réel impact ?

"On ne peut pas aller à un rendez vous comme celui-là avec une forme d'optimisme béat. Je pense que tout le monde a conscience des difficultés, et du fait que les logiques de développement économique, de croissance économique mal maîtrisées qui remettent en cause les grands équilibres sont très prégnantes. Mais il y a aussi une prise de conscience. Alors bien sûr, il ne faut pas faire preuve d'angélisme ou d'optimisme démesuré, mais il y a aussi la nécessité, y compris pour une petite île comme la nôtre, de dire que nous voulons participer à ce concert global. Et que nous voulons que ce que nous avons à dire soit entendu. Donc, c'est un combat politique. Il faut le mener, même si on a conscience qu'il est extrêmement difficile."