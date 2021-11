COP26 : les jeunes dans les rues de Glasgow pour le climat

"Assez de bla bla". Les jeunes sont invités à manifester ce vendredi à Glasgow (Écosse) où se tient actuellement la COP26, pour réclamer d'agir, sans tarder, contre le réchauffement de la planète. Interrompues par la pandémie de Covid-19, les manifestations hebdomadaires du vendredi reprennent depuis quelques semaines, avec toujours à leur tête leur égérie, la militante suédoise Greta Thunberg, dont les formules choc se retrouvent sur les banderoles.

"Ce n'est plus une conférence climat. C'est un festival de greenwashing des pays riches. Une célébration de deux semaines du business as usual et du bla bla", a-t-elle encore dénoncé jeudi sur Twitter, à la veille de la manifestation.

"Ce mouvement doit grossir pour obtenir les changements"

Les chefs d'États et de gouvernements doivent aborder la question de la jeunesse ce vendredi. En octobre notamment, le ministre de l'Environnement italien Roberto Cingolani et le président de la COP26 Alok Sharma avaient promis de transmettre à Glasgow le manifeste adopté par 400 jeunes du monde entier réunis à Milan sous l'égide de l'ONU : une cinquantaine de pages de propositions en matière de transition énergétique, de financements ou de participation citoyenne.

Lundi, lors de l'ouverture du sommet, la jeune Kenyanne Elizabeth Wathuti a porté la voix des militants, exhortant les dirigeants à "ouvrir leurs cœurs pour les peuples en première ligne de la crise climatique" et à prendre leurs "responsabilités".

"Nous avons entendu beaucoup de paroles de la part des dirigeants du monde", a pour sa part commenté la militante ougandaise Vanessa Nakate, rapporte l'AFP. "Des manifestations comme celle-là mettent la pression sur les gens au pouvoir, et nous savons que ce mouvement doit grossir pour obtenir les changements dont nous avons besoin pour assurer la sécurité des générations présentes et futures".

Manifestations partout dans le monde samedi

De nouvelles manifestations sont prévues samedi, partout dans le monde. L'accord de Paris de 2015 vise à limiter le réchauffement de la planète bien en deça de +2°C, si possible +1,5°C, pour éviter les pires impacts du dérèglement climatique, qui provoquent déjà des ravages à travers la planète. Chaque dixième de degré supplémentaire entraîne son lot de conséquences.

Mais, selon les dernières estimations de l'ONU, le monde se dirige vers un réchauffement "catastrophique" de +2,7°C. Ces derniers jours, de nouveaux engagements renforcés ont été annoncés par l'Inde, le Brésil ou encore l'Argentine, ce qui pourrait faire évoluer ces prévisions. Après avoir promis d'interrompre la déforestation d'ici 2030, de réduire les émissions de méthane de 30% d'ici 2030, plus de 190 pays et organisations se sont ainsi engagés mercredi à sortir progressivement de l'énergie au charbon à partir de 2030.