COP26 : "on s'attend à un bilan décevant", déclare la maire de Poitiers Léonore Moncond'huy

Les tractations continuent ce vendredi en Ecosse pour trouver un accord à la conférence mondiale sur le climat, la COP26, considérée comme cruciale pour préserver des chances de tenir les objectifs de lutte contre le changement climatique. Ce jeudi, dans une lettre ouverte, plus de 200 climatologues ont appelé les gouvernants à agir immédiatement. La maire de Poitiers, Léonore Moncond'huy, est toujours à Glasgow où elle prend part aux discussions au titre de représentante des collectivités françaises et internationales. Invitée de France Bleu Poitou, elle craint "un bilan très décevant de la COP".

Changer les volontés politiques des représentants des gouvernements, c'est ça l'urgence - Léonore Moncond'huy

"La COP ne conduira pas à ce qu'on produise des résultats à la hauteur des enjeux", affirme-t-elle. La faute, notamment, selon l'élue écologiste, à l'absence de "remise en question du charbon dans les usages domestiques de la Chine. Il n'y a pas de remise d'enquête, pas de rehaussement des accords, des engagements qui sont issus de l'accord de Paris." Léonore Moncond'huy pointe toutefois quelques signes positifs dans les discussions. "Il y a des éléments encourageants dans le sens où on pointe les bons problèmes. Les engagements d'un certain nombre d'Etats, sauf la France, à ne plus financer les projets d'énergies fossiles à l'extérieur, par exemple", explique la maire de Poitiers. "Le principe des COP, c'est bien, mais il faut changer les volontés politiques des représentants des gouvernements, c'est ça l'urgence", s'alarme Léonore Moncond'huy.

Près de 200 pays participants vont essayer de se mettre d'accord ce vendredi sur une déclaration finale avec comme enjeu la limitation de la hausse des températures mondiales à 1,5 degré d'ici la fin du siècle.

