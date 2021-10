COP26 : "Tous les voyants sont au rouge", selon le président de la conférence sur le climat

La COP26, la 26e édition de la conférence des parties sur le climat, s'est ouverte à Glasgow en Écosse. Et son président Alok Sharma a averti : "Le changement climatique n'a pas pris de vacances. Tous les voyants sont au rouge."

La COP26, la conférence pour le climat, est "le dernier et le meilleur espoir" de parvenir à limiter le réchauffement de la planète à +1,5 degré, objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. C'est ce qu'a déclaré son président Alok Sharma à l'ouverture de la conférence ce dimanche à Glasgow, en Écosse.

Pendant la pandémie de Covid-19, "le changement climatique n'a pas pris de vacances. Tous les voyants sont au rouge sur le tableau de bord du climat", a martelé Alok Sharma. La COP26 est considérée comme cruciale pour l'avenir de l'humanité. Présidée par le Royaume-Uni, pays hôte, elle doit durer 13 jours et s'achèvera le 12 novembre 2021.

"L'humanité face à des choix difficiles mais clairs"

"Si nous agissons maintenant et ensemble, nous pouvons protéger notre précieuse planète", a souligné le président de la COP26. "L'humanité est face à des choix difficiles, mais clairs, a de son côté déclaré la responsable climat de l'ONU, Patricia Espinosa. Nous pouvons soit choisir de reconnaître que continuer les choses telles qu'elles sont ne vaut pas le prix dévastateur que nous devons payer et mettre en place la transition nécessaire, ou alors accepter de participer à notre propre extinction."

Les dirigeants des pays du G20, réunis à Rome ce week-end, se sont eux accordés ce dimanche sur un objectif de réchauffement climatique à 1,5 degré, au-dessus des niveaux préindustriels. Il s'agit d'un seuil qui pourrait être déjà atteint autour de 2030 selon les experts climat de l'ONU (Giec). Le G20 réaffirme donc l'objectif de l'accord de Paris, mais il va un peu plus loin : "Conserver (l'objectif de) 1,5 degré à portée nécessitera des actions et des engagements significatifs et efficaces de tous les pays".