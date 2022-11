COP27 : Emmanuel Macron plaide pour "l'interdiction" de l'exploitation des grands fonds marins

Le président français Emmanuel Macron a plaidé, ce lundi, à la 27e conférence pour le climat de l'ONU en Egypte pour une "interdiction de toute exploitation des grands fonds marins". "Les océans doivent être ce qu'a été, au fond, l'espace, il y a quelques années : c'est une nouvelle frontière pour la coopération et le multilatéralisme", a-t-il déclaré à la tribune du sommet de l'ONU pour le climat à Charm el-Cheikh_._ Il a également plaidé pour une refonte des mécanismes de solidarité en faveur des pays en voie de développement en vue de combattre le réchauffement climatique.

Protéger les "écosystèmes critiques"

En juin, le chef de l'Etat français avait déjà défendu, lors de la conférence des Nations unies pour les océans, l'élaboration d'un "cadre légal pour mettre un coup d'arrêt à l'exploitation minière des fonds en haute mer et ne pas autoriser de nouvelles activités qui mettraient en danger les écosystèmes océaniques". Des députés français de tous bords et des associations ont demandé fin octobre que la France traduise cette volonté en s'engageant en faveur d'un moratoire de dix ans au moins sur l'exploitation minière des fonds marins. L'élu écologiste de Gironde Nicolas Thierry a même déposé ce lundi à l'Assemblée nationale une résolution en ce sens cosignée par 168 députés. Ils demandent un tel moratoire au sein de l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM) qui se réunit jusqu'au 11 novembre en Jamaïque.

Le président Macron a aussi promis la mise en place de "programme de préservation positive" pour protéger les "écosystèmes critiques -- les forêts anciennes, les tourbières, les mangroves ou les zones humides". "Nous devons donc urgemment reconnaître à ces écosystèmes un statut particulier et proposer aux États qui les abritent des contrats politiques et financiers pour les aider à les préserver", a-t-il dit, précisant que le Gabon, la Colombie et les Philippines avaient "adhéré" à cette démarche lors d'une rencontre lundi à la COP27. "Nous nous retrouverons à Libreville début 2023 pour adopter des plans d'actions très concrets lors d'un One Forest Summit" co-organisé avec son homologue gabonais Ali Bongo, a ajouté le président français.

Aider encore plus les pays du Sud

Emmanuel Macron a appelé à une refonte des mécanismes de solidarité mis en place pour aider les pays en voie de développement en vue de combattre le réchauffement climatique. "Le climat ne doit pas être la variable d'ajustement", "même si notre monde n'est plus le même", a souligné le président français au deuxième jour de la COP27, évoquant la guerre en Ukraine. Prenant acte d'une "défiance" entre pays développés et pays en voie de développement quant à la réalisation des objectifs climatiques, Emmanuel Macron a exhorté les pays riches à honorer leurs engagements financiers pour aider les économies émergentes à mener à bien leur transition énergétique.

En 2009, les pays développés, plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, s'étaient engagés à verser 100 milliards d'euros par an aux pays du Sud, les plus affectés par les changements climatiques, à partir de 2020 pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique. Un objectif loin d'être atteint. "Nous devons aller plus loin que les 100 milliards", a déclaré Emmanuel Macron. "Nous ne pouvons nous en sortir que par une recomposition de nos mécanismes de solidarité publics, privés." "L'urgence climatique est bien là, elle n'est pas pour demain", a insisté le chef de l'Etat français.