COP27 : Grenoble, capitale verte européenne, "a voix au chapitre", assure Éric Piolle depuis l'Égypte

La 27e conférence de l'ONU sur le climat (COP27) se tient à Charm el-Cheikh en Égypte jusqu'à 18 novembre. Plus de 100 chefs d'État et de gouvernement y participent, ainsi que 35.000 diplomates, élus et représentants d'ONG ou du monde économique. Le maire de Grenoble, Eric Piolle, est sur place, il estime qu'il "faut continuer ces rencontres, même si elles sont très frustrantes."

France Bleu Isère : Pourquoi vous rendre à la COP27, quel est l'intérêt pour Grenoble ?

Éric Piolle : D'abord, nous avons été invités par l'Union européenne parce que Grenoble est capitale verte de l'Europe cette année. Et donc nous voulons faire ici quatre choses. D'abord, évidemment, porter la voix des villes, là où se traduit quotidiennement la lutte contre le réchauffement climatique : comment se loger, comment se déplacer, comment s'alimenter, quelle énergie on utilise, etc... Donc c'est important de le partager.

C'est aussi important pour moi, en tant que vice président de France Urbaine, l'Association des maires des grandes villes de France, de venir faire un peu de diplomatie et de dire que les villes ont besoin des financements de l'Union européenne, ont besoin d'être autour de la table de ces négociations. Et puis, il y a deux points qui sont aussi importants : c'est le seul endroit où l'on sent que le monde occidental n'est qu'une petite partie - un humain sur cinq environ - on entend donc ici la diversité du monde, les peuples indigènes d'Amazonie, etc... Ça inspire pour aller plus loin.

Donc selon vous, Éric Piolle, le bilan carbone de votre voyage en avion jusqu'en Égypte vaut la peine ?

Oui comme l'année dernière à Glasgow, pour la COP 26, où je m'étais rendu également. J'ai fait quelques déplacements, comme ça, par exemple au Congrès mondial de la démocratie participative, organisation que je préside cette année à Abidjan. Évidemment, nous mesurons nos voyages, j'ai fait quatre ou cinq voyages transatlantiques depuis huit ans que je suis maire de Grenoble. Mais évidemment, il faut continuer ces rencontres, même si elles sont très frustrantes.

Est-ce qu'au fond, ces grandes réunions mondiales sur le climat ont du sens selon vous ? On sait qu'il y a une forte présence des lobbies... Votre collègue écologiste Yannick Jadot, par exemple, a dit qu'il n'irait pas à la COP 27. Est-ce vraiment efficace ?

On voit bien que non effectivement... On est maintenant à la 27e COP et les choses ont à la fois avancé grandement par rapport à il y a 30 ans puisqu'on s'est fixé des objectifs, et à la fois elles avancent très lentement. Mais il faut un cadre de discussions, c'est tout de même 197 pays qui discutent autour de la table et il faut bien que ces pays se rencontrent. Donc oui, c'est important même si oui il y a des scandales, la publicité par exemple : je ne comprends pas pourquoi la COP et l'ONU acceptent que Coca-Cola sponsorise un évènement comme cela. C'est totalement aberrant. Ou bien encore la présence de ces puissants lobbyistes des énergies fossiles. S'ils sont là, ça veut dire qu'il se passe des choses, ils sont en train d'essayer de se protéger. Donc c'est plutôt bon signe, cela veut dire qu'il se passe des choses à la COP. Mais ils viennent en masse et donc ils prennent de la place aussi dans ces négociations, aux côté du Réseau Action Climat et de plein d'ONG que nous avons rencontrées pendant ces trois jours.

Vous parliez au début de l'interview de ce titre de Grenoble capitale verte européenne. Avez-vous le sentiment que ça vous a donné une une voix plus forte lors de cette COP ?

Bien sûr. Nous avons fait une table ronde organisée par l'Union européenne autour de l'énergie solaire, une autre par les organisations patronales sur l'articulation entre les politiques publiques et le secteur économique. Nous avons rencontré des indigènes, des activistes africains et des négociateurs français. Donc évidemment, on a voix au chapitre.

Mais il faut redire que la COP, c'est 35.000 personnes qui sont à Charm el-Cheikh au total. Donc c'est une perception du monde qui est très différente et qui montre cette nécessité d'agir parce qu'il y a énormément d'endroits dans la planète où les conditions de vie sont déjà insupportables. Et on a vu nous cet été, avec les canicules, sécheresses et incendies, que nous sommes loin d'être protégés.