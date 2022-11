COP27 : "La France est en situation de montrer l'exemple" assure Agnès Pannier-Runacher sur France Bleu

La COP27, la conférence des Nations unies sur les changements climatiques, s'est ouverte ce dimanche en Égypte . Emmanuel Macron doit y prendre la parole ce lundi 7 novembre. Invitée de Ma France avec Wendy Bouchard sur France Bleu, la ministre de la Transition énergétique a indiqué que la France devait être un exemple pour les autres pays réunis lors de cette COP27. "L'exemplarité est nécessaire dans les prises de parole [...] Pour être crédibles, il faut montrer que l'on applique ce que l'on raconte" a expliqué Agnès Pannier-Runacher en rappelant l'ambition de la France de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030.

"Pour être crédibles, il faut montrer que nous-mêmes on applique ce que l'on raconte", a déclaré ce lundi Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique en déplacement en Egypte, avec Emmanuel Macron, pour la Cop 27. "C'est pour cela que nous nous battons aussi au niveau européen, pour augmenter notre ambition et pour montrer que finalement oui c'est possible." Parmi les ambitions de la France, il y a la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre : "Nous faisons partie des pays qui ont positionné leur ambition au point le plus élevé : -55% de réduction de gaz à effet de serre à horizon 2030, pour l'ensemble de Union Européen. Aucun continent ne s'engage aussi loin. Aucun continent n'a une législation aussi contraignante" a t-elle poursuivi. La France qui continue de baisser ses émissions selon l'Agence internationale de l'énergie, citée par Agnès Pannier-Runacher.

La France se doit d'être un modèle selon la ministre : "L'exemplarité est nécessaire dans les prises de parole sur ce sujet-là et dans les demandes d'engagement par rapport à d'autres pays développés. Il y a des attentes fortes vis-à-vis des États-Unis, du Canada et de l'Australie. Il y a des attentes fortes vis-à-vis des pays émergents comme la Chine ou l'Inde qui sont des pays qui ont de forts développements" a-t-elle expliqué.

"On a les mêmes problèmes que les autres", a ajouté la ministre. "On traverse une crise énergétique sans pareil." Agnès Pannier-Runacher ne veut donc pas "lâcher l'affaire". Selon elle, "il faut rester très ambitieux parce que c'est une question de pérennité de nos écosystèmes." Toutefois, la ministre a précisé qu'"il ne s'agit pas d'être donneurs de leçon, il s'agit de montrer que cette ambition on la porte parce qu'elle est importante pour les populations".

Agnès Pannier-Runacher a rappelé que dans le plan de sobriété , le gouvernement "ne demande pas aux Français de faire plus que ce qu'ils font" déjà. "Nous demandons aux collectivités locales et aux grandes entreprises de s'engager et en tant qu'Etat nous nous engageons pour faire mieux." Et la ministre de donner un exemple concret : "Par exemple, nous demandons à nos agents publics de respecter 110 km/h sur leurs trajets professionnels. C'est très concret et c'est une façon aussi de réduire la consommation de carburant", a-t-elle expliqué.

Pascal, auditeur de France Bleu, a interpellé la ministre Agnès Pannier-Runacher. Il lui a exposé son idée pour réduire sa consommation d'énergie dans le cadre dans la consultation Ma France avec Make.org : donner la possibilité aux villes d'investir sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur les HLM (Habitation à loyer modéré). "C'est un des enjeux du projet de loi que je porte en ce moment, qui est de doubler les espaces sur lesquels on peut poser des panneaux solaires, on va le faire sur les parkings et les bâtiments publics" a -t-elle répondu. "Pour les bâtiments publics, c'est une directive européenne que l'on vient de valider au conseil des ministres de l'Énergie. Elle prévoit qu'a minima, sur chaque nouveau bâtiment et lors de rénovation global de bâtiments, il y ait un minimum de production d'énergies renouvelables et ce sera le photovoltaïque qui sera privilégié". En revanche, en ce qui concerne les HLM qui ne sont pas forcément des bâtiments publics, la ministre assure que le gouvernement "regarde ce que peut-être le chemin pour déployer des solutions d'énergies renouvelables comme la géothermie. Ce sont souvent de gros investissements mais derrière on voit l'impact sur la facture d'électricité des ménages".