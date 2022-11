COP27 "rappeler aux dirigeants leurs engagements pour le climat" pour la députée Laurence Maillart-Méhaignerie

La COP 27, le sommet pour le climat sous l'égide de l'ONU, a commencé dimanche dernier en Egypte. L'occasion de parler défense du climat avec Laurence Maillart-Méhaignerie, députée d'Ille-et-Vilaine Renaissance, co-rapporteure de la mission d'évaluation de la loi climat et résilience.

France Bleu Armorique : Vous étiez présente l'an dernier à la COP 26, le sommet sur le climat de l'an dernier. Selon vous, quels sont les enjeux de la COP de cette année?

Laurence Maillart-Méhaignerie : C'est vrai que tous les ans, il y a une COP qui se tient sous l'égide des Nations Unies. C'est un grand sommet qui permet aux Etats, aux gouvernements, aux associations, aux ONG, aux citoyens de se rencontrer, d'échanger pendant une quinzaine de jours. Ce sont des moments très importants, très forts, avec des échecs, avec des réussites et des engagements qui sont pris de COP en COP. On fait aussi le point sur les engagements précédents et les engagements à venir. Donc ce sont des moments importants. Le président Macron y était en début de semaine. D'autres ministres se succéderont pour représenter la France. Il y a aussi des représentants de l'Union européenne. La COP 26 à Glasgow, c'était particulier puisque c'est la COP qui reprenait après la période du confinement. Et on voit bien que ces moments sont importants parce que quand il n'y a pas eu de COP pendant le covid, et bien il ne s'est strictement rien passé. Donc ce sont des moments forts qui permettent aux Etats de s'engager, de porter une motion avec une centaine de prix Nobel, c'est une caisse de résonance des grands débats du monde. Et c'est aussi un rappel aux dirigeants de tenir leurs engagements avec un relais médiatique très fort dans le monde entier.

Justement les rappels cette année ce sont ceux des pays du Sud qui demandent à ce que les pays du Nord prennent davantage leur responsabilité pour la pollution qu'ils ont déjà faite. Quel est le rôle de la France, selon vous, pour cette lutte pour pour le climat?

C'est un enjeu très fort des COP, les pertes et dommages. Il faut réfléchir à comment les pays du Nord, qui ont été des gros pollueurs, sont contributeurs des dérèglements climatiques ou des dommages causés par le dérèglement climatique dans les pays du Sud qui eux ont historiquement émis moins de gaz à effet de serre. C'est un enjeu qui est porté par la France, et par un certain nombre de pays. Il faut évalué un fonds de compensation qui reste à constituer ou à finaliser d'une centaine de milliards d'euros. C'est une somme bien en dessous évidemment des dommages causés chaque année par le dérèglement climatique. Parmi les chiffres qui circulent celui de 189 millions de personnes dans le monde chaque année qui sont touchées par ces dérèglements climatiques. On a vu ce qui s'était passé cet été au Pakistan avec des dommages considérables. Donc ça, c'est un enjeu très fort de solidarité et de justice climatique. Et c'est le message que porte Emmanuel Macron.

En France aussi cet été on a connu la sécheresse en Bretagne, les incendies notamment en Gironde, mais aussi chez nous, dans les monts d'Arrée. Est-ce que vous pensez que ces événements climatiques de 2022 vont avoir un impact plus fort peut être dans la conscience collective?

C'est d'ores et déjà le cas, bien sûr. Les enjeux climatiques, c'est les enjeux du quotidien que les Français ont pu voir évidemment cet été, mais continuerons à voir. Alors il est très possible qu'on ait un été dit normal l'année prochaine. Et pour autant, il ne faut pas que cette conscience s'endorme à nouveau en se disant finalement, ce n'était qu'un incident parmi tant d'autres. Les scientifiques du GIEC disent que ces dérèglements vont conduire à des anomalies climatiques mais s'il n'y a pas encore d'énormes conséquences dans notre pays. En revanche, ces impacts sont déjà considérables dans les pays qui n'ont pas les infrastructures pour être résilients, pour s'adapter et qui vont connaître des dommages irréparables.

Mais que dire aux Bretons à qui on parle de sobriété énergétique et des injonctions du GIEC si on veut avoir une planète dans 50 ans, dans 100 ans. Comment on arrive à jongler avec tout ça quand on est chez soi?

C'est sûr qu'on a chacun une responsabilité. En premier lieu, ce sont les Etats qui doivent prendre des lois et définir des objectifs. Au niveau européen aussi, on est dans une trajectoire à la baisse des gaz à effet de serre. En France, ce n'est sûrement pas suffisamment rapide, mais on voit aussi que les gros pollueurs, il faut les intégrer dans ces énoncés des marchés. Moi j'ai pris pour une bonne nouvelle que la Chine annonce vouloir rentrer dans la gouvernance des enjeux sur le dérèglement climatique. C'est la première fois. Alors on garde toujours espoir. Il faut rester optimiste. Les petits gestes de chacun peuvent compter, bien sûr, à la mesure et à la portée de chacun. L'enjeu qui nous attend, c'est un mur à franchir, de sortir des énergies fossiles, le charbon et le gaz qui émet des gaz à effet de serre.