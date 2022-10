COP27 : un étudiant toulousain sélectionné pour observer les négociations

Pendant deux semaines (du 6 au 18 novembre), les décideurs du monde entier vont se réunir en Égypte, à Charm el-Cheikh pour parler des enjeux climatiques. La COP27, organisée par l'ONU, accueille aussi une délégation d'étudiants pour observer les négociations. Sur une quarantaine de candidatures, sept ont été sélectionnées. Celle de Rémy Giacobbo, un Toulousain dans le cursus Histoire et théorie des arts à l'ENS, a été retenue.

Rémy Giacobbo, 23 ans sera présent à la COP27 - ENS

Il profitera de son rôle d'observateur pour analyser le fonctionnement de la COP, essayer de comprendre pourquoi l'opinion public est si sceptique envers ces conférences sur le climat. "Cette opinion-là est relativement partagée, même au sein de populations investies comme les militants de l'environnement, qui sont découragés de la lenteur de ces négociations internationales", constate-t-il.

Les COP, utiles dans l'action climatique ?

"Pour répondre à cette question du bien-fondé de cette défiance, je pense qu'il faut se rendre sur place, continue Rémy Giacobbo, pour rencontrer les personnes qui vont à la COP, voir si on est dans un écosystème en vase clos qui se réunit tous les ans pour se fixer des objectifs, qui de toute façon ne sont pas contraignants, ou si au contraire on a des acteurs sur place qui ont une sorte de conscience supérieure de l'événement et qui travaillent réellement à la défense de l'environnement."

En plus de produire un travail universitaire, les étudiants souhaitent interpeller le public. "On est en train de travailler sur une tribune commune avec les grandes écoles françaises qui envoient des délégations, comme Sciences-po, l'École Polytechnique, l'ENS... Pour avoir un plus grand retentissement médiatique." Rémy Giacobbo sera sur place la deuxième semaine, les étudiants se relaient pour couvrir toute la durée de la COP27.