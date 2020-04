Corinavirus en Dordogne : avec le confinement, nos poubelles maigrissent

Le tonnage des déchets ménagers a beaucoup baissé en Dordogne avec le confinement, et notamment pour la collecte des "poubelles jaunes", c'est à dire des déchets recyclables. Un recul qui permet d'assurer la collecte et même le tri.

C'est un effet inattendu du confinement, le tonnage des déchets a diminué en Dordogne. La baisse est de 14% en moyenne en Dordogne pour les poubelles noires, et de 21% pour les poubelles jaunes. Le Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne (SMD3) constate ainsi une collecte de 1.300 tonnes de poubelles noires pendant la dernière semaine de mars, contre 1.500 tonnes pendant la première semaine. Le recul est encore plus significafif pour les poubelles jaunes, qui sont passées de 510 tonnes/semaine à 400 tonnes/semaine.

Des bureaux fermés, c'est moins de papier à la poubelle

Pour le directeur du SMD3 Sylvain Marty, cette baisse peut être attribuée à la fermeture de nombreuses administrations et bureaux "il y a moins de papier jeté, et le papier pèse lourd", et peut-être à la fermeture des restaurants "mais cette réduction des déchets de restaurants est compensée par la consommation des familles."

En Sarladais, le tonnage des poubelles noires a baissé de 16% pendant le mois, et il y a 20% de poubelles jaunes en moins sur les 60 communes du SICTOM du Périgord noir, qui collecte les déchets de 42.000 habitants. Mais pour le directeur du SICTOM du Périgord noir cette chute est beaucoup plus importante si l'n compare à la même période en 2019, puisque cette année il n'y a pas de touristes, qui vient à peine de commencer.

Pour Franck Duval direct dus SICTOM du Périgord noir, l'absence des touristes fait aussi chuter le volume des poubelles en Sarladais Copier

Sur les 43 communes du Grand-Périgueux, la baisse est de 17% pour les poubelles noires et de 21% pour les poubelles jaunes, ce qui rassure le vice-président de l'agglo. en charge des déchets : pour Pascal Protano, c'est un signe du civisme des Périgourdins, qui stockent les déchets qui peuvent attendre, après un premier week-end inquiétant à cause d'un "grand nettoyage de printemps".

La collecte et le tri continuent

En Dordogne, le ramassage des ordures continue normalement, et le tri des déchets recyclables est toujours assuré grâce à la baisse des poubelles jaunes. En effet les deux centres de tri de la Rampinsolle à Coulounieix-Chamiers, et de Marcillac-Saint-Quentin fonctionnent à effectifs réduits. Une trentaine de trieurs travaillent actuellement à la Rampinsolle contre 45 d'ordinaire, et il ne reste que la moitié de l’effectif du centre de tri de Marcillac (une quinzaine d'agents au lieu de trente).