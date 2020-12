Cornil : des chutes d'arbres sur les routes après une mini-tornade, une voiture écrasée mais pas de blessés

Un mini-tornade a soufflé ce vendredi après-midi en Corrèze dans les secteurs de Cornil et Saint-Hilaire-Peyroux. Des toitures ont été endommagées et des arbres sont tombés sur les routes sans faire de blessés.

Il est près de 16 heures ce vendredi lorsqu'un très gros coup de vent survient dans les secteurs de Cornil et Saint-Hilaire-Peyroux entre Tulle et Brive. Le vent n'a soufflé fort tout au plus q'une poignée de minutes le long d'un étroit couloir mais avec une telle violence selon les témoins que cela a suffi pour décoller des tuiles sur plusieurs maisons. Et surtout pour faire tomber des arbres parfois très gros. Une dizaine ont chuté sur des routes, notamment en bordure de la départementale 1089. Et surtout sur la départementale qui relie cette 1089 à Saint-Hilaire-Peyroux au lieu-dit Bonnel. Un groupe de 5 arbres est tombé en travers de la chaussée qui a été recouverte sur une cinquantaine de mètres de long. Une voiture a reçu l'un des plus gros sur le toit. Mais les deux occupants ont pu sortir aidés par d'autres automobilistes. Ils sont totalement indemnes. La route a été dégagée par les équipes du Conseil départemental en toute fin d'après-midi.