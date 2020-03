Coronavirus : au Mans, l'Arche de la Nature s'organise pour le soin des animaux en période de confinement

L'Arche de la nature, le grand espace naturel aux portes du Mans, s'organise pour continuer à soigner les animaux, en cette période de confinement liée à l'épidémie de coronavirus. Les salariés se relaient et les parkings sont fermés pour empêcher sportifs et promeneurs de se rendre au parc.

Il a fallu fermer les parkings de l'Arche de la Nature, jeudi dernier, pour empêcher sportifs et promeneurs de profiter de ce grand espace naturel situé aux portes du Mans raconte la directrice Anne Huger. Pendant le confinement lié au coronavirus, les salariés se relaient un par un pour prendre soin des animaux. Car les naissances continuent, après les porcelets, ce sont deux chevraux et deux agnelles qui ont vu le jour à la Maison de la Prairie.

à lire aussi VIDEO - Deux chevreaux et deux agnelles ont vu le jour à l'Arche de la nature au Mans

Parkings fermés pour faire respecter le confinement

"La gendarmerie a constaté encore beaucoup de présence sportive et sur les plaines de jeux" explique Anne Huger, la directrice de l'Arche de la nature, dont les parkings sont fermés depuis jeudi dernier. "ça a été efficace car la plupart des visiteurs viennent en voiture". Le grand espace naturel est fermé de toute façon pendant le confinement, le footing doit se faire dans le périmètre de l'habitation.

à lire aussi Coronavirus : le Conseil d'Etat rejette la demande de confinement total

Les salariés travaillent par roulement pour soigner les animaux

Pour assurer les soins aux animaux, les salariés de l'Arche se relaient : "un seul à la fois, à la ferme, à la maison de l'eau pour les poissons et à la maison de la forêt pour les furets et les serpents" précise Anne Huger. "Seul le fermier est là à la journée car c'est une période de naissance ! On s'est adapté pour que le strict minimum soit fait".

Les naissances continuent

"Juste avant le confinement, des porcelets sont nés et deux chevraux et juste après ce sont deux agnelles et deux autres chevraux qui sont nés" raconte la directrice. On peut d'ailleurs proposer des prénoms qui doivent commencer par la lettre R sur la page Facebook de l'Arche de la Nature. Parmi les suggestions qui reviennent le plus ? Rillettes, évidemment.