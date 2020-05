Coronavirus au Pays basque : les plages d'Anglet nettoyées mais toujours fermées

Toujours interdites d’accès, les plages de la côte basque sont pourtant à nouveau nettoyées. Un travail destiné au re-profilage, et non pas à une éventuelle réouverture.

Le nettoyage a repris le lundi 27 avril sur les plages d’Anglet. Il n’est bien sûr pas question de les rouvrir au public, en raison du confinement et des risques de propagation du coronavirus, mais les employés municipaux se sont remis au travail pour enlever les déchets apportés par l’océan. L’objectif est de préparer le terrain dans la perspective du re-profilage des plages, qui va débuter le 11 mai prochain.

Préparer la suite

Stoppées depuis le début du confinement à la mi-mars, les opérations quotidiennes de nettoyages des plages ont recommencé pour quatre jour environ. Quatre kilomètres et demi de sable où quatre employés municipaux ramassent les plastiques et les bois flottés qui se sont accumulés depuis six semaines. Pour cela, ils sont équipés de chargeurs et de tracteurs.

Tracteur et remorque - Ville d'Anglet Karine Pierret-Delage

Confinement oblige, il n'y a personne sur le sable, et les interdictions vont durer. Pour autant il faut préparer l’avenir : le re-profilage va durer trois ou quatre semaines à partir du 11 mai. C’est une entreprise privée, équipée de bulldozers qui s’y colle pour aplanir les buttes formées cet hiver.

" On constate beaucoup de départs de sable cette année " Franck Etave Directeur des espaces publics à la ville d'Anglet © Radio France - Paul Nicolaï