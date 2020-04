Coronavirus : Cannes lance une opération de désinfection aérienne des espaces publics

La ville de Cannes expérimente ce vendredi à 8h une opération innovante de désinfection, y compris en hauteur et de loin du domaine public sur le secteur Bocca centre – place Roubaud et ses abords – dans la perspective d'une "grande désinfection qui sera menée en fin de confinement sur l’ensemble du territoire communal" indique la mairie dans un communiqué. Différents moyens seront mobilisés dont un drone qui diffusera une solution désinfectante, un véhicule de type pick-up pour propulser une solution désinfectante (hypochlorite de sodium dilué à 0,5%, contre 3% pour la désinfection terrestre) sur une portée de 15 mètres, et deux agents piétons équipés de pulvérisateurs thermiques dorsaux.

"Dans un souci de protection de la population et de l’environnement", le maire a demandé à un virologue et à un spécialiste de l’environnement d’accompagner l’opération afin de veiller à la sécurité sanitaire et écologique. "Cette opération de désinfection est effectuée par une société spécialisée dans les domaines sanitaires et des agents municipaux de la propreté urbaine pour lutter contre la propagation du coronavirus" est-il précisé. Les agents sont équipés de masques anti-projection, de combinaisons intégrales, gants et chaussures spécifiques.

La désinfection serait inutile et dangereuse

Les autorités recommandent, ce jeudi, de ne pas désinfecter les voies publiques face à l'épidémie de coronavirus, estimant qu'il n'y a pas de preuve de l'efficacité d'une telle mesure. Les ministres de la Transition écologique, Elisabeth Borne, et de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, indiquent "prendre acte" d'une recommandation du Haut Conseil de la santé publique, saisi sur l'opportunité de ces mesures.

Le HCSP a rendu son avis le 4 avril, concluant à "l'absence d'argument scientifique de l'efficacité d'une telle mesure sur la prévention de la transmission du SARS-CoV-2", tout en notant "son impact psychologique sur la population, il recommande de ne pas mettre en oeuvre une politique de nettoyage spécifique ou de désinfection de la voirie".

Le nettoyage habituel du mobilier urbain doit être assuré avec les équipements de protection habituels mais à une fréquence plus régulière. Le HCSP conseille de s'abstenir d'utiliser des équipements pouvant soulever les poussières au sol, type souffleurs de feuilles.

Les ministres soulignent par ailleurs que "l'usage massif de produits de désinfection en plein air peut conduire à des effets, directs ou indirects, sur la santé et l'environnement,". Ces produits contiennent des substances actives qui seront dispersées dans l'environnement après ruissellement mais également via les réseaux de collecte des eaux pluviales ou d’assainissement.

De plus, l'usage massif de produits désinfectants peut favoriser l'apparition d'espèces résistantes. C'est ce qui a été constaté pour d’autres produits chimiques comme les anti-moustiques dans de nombreux pays, ou encore en Europe avec le développement de l'anti-biorésistance.