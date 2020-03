Coronavirus : changement des jours de collecte des déchets dans le secteur elbeuvien, dans l'agglo de Rouen

Du changement dans la collecte des déchets dans le secteur elbeuvien, près de Rouen. À partir de ce lundi 30 mars 2020, les déchets recyclables et les ordures ménagères seront collectés le même jour via une collecte unique.

Les habitants du secteur elbeuvien sont invités à sortir en même temps déchets recyclables et ordures ménagères pour faciliter la collecte. A partir du lundi 30 mars 2020, pour s'adapter aux mesures de confinement contre le coronavirus, une collecte unique est mise en place dans dix communes du secteur elbeuvien, près de Rouen. Attention, le jour de collecte des déchets recyclables est avancé dans certaines communes donc il faut être vigilant pour ne pas rater le coche. C'est le jour habituel de collecte des ordures ménagères qui prime désormais (sauf à Cléon, voir plus bas). Les services de la métropole de Rouen précisent que les déchets recyclables collectés sont actuellement valorisés énergétiquement (incinération) et non recyclés.

Pour rappel, voici les jours de collecte unique (déchets ménagers + déchets recyclables) dans les communes concernées :

La Londe/Le Buquet : mercredi

Oissel : lundi

Sotteville Sous Le Val : mercredi

Tourville La Rivière : mercredi

Saint Aubin Lès Elbeuf : jeudi

Freneuse : jeudi

Cléon : jeudi

Elbeuf : mardi

Caudebec : vendredi

Saint Pierre : mercredi

"Ne pas venir au contact des ripeurs"

La métropole de Rouen préconise également d'éviter les contacts avec les éboueurs ("ripeurs"). Certains ont été approchés ces derniers jours pour apporter le sac dans le camion ou pour proposer des masques mais cela met en cause leur sécurité sanitaire. Les habitants sont également invités a bien fermer leurs sacs et de respecter la procédure de double ensachage et stockage 48h, pour tous les usagers confinés pour suspicion de virus.