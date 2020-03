Coronavirus : comment aider son système immunitaire à lutter contre le virus

Le coronavirus est chaque jour plus présent en France. Pour empêcher le virus de s'étendre, on le sait, il faut respecter au maximum les gestes d'hygiène. En plus, on peut aussi aider son corps à lutter contre le Covid 19.

Pour booster son système immunitaire, on dit NON au stress et OUI aux fruits et légumes.

En France, le nombre de personnes touchées par le coronavirus augmente tous les jours. Pour empêcher le virus de s'étendre, on le sait, il faut respecter au maximum les gestes d'hygiène comme se laver les mains le plus souvent possible, éternuer et tousser dans son coude, éviter les bisous et les poignées de mains. Il y a aussi des mesures spéciales pour les personnes les plus fragiles comme les personnes âgées.

Pour aider son corps à lutter contre le Covid 19 : combattre le stress

Quand on a la chance de ne pas être trop âgé, ni atteint de maladie chronique, pour aider son corps à lutter contre le Covid 19, il faut booster son système immunitaire car c'est lui qui nous défend contre les microbes et les virus.

La première façon d'aider nos défenses, c'est de stresser le moins possible. Le stress affaiblit notre système immunitaire. Une étude toute récente menée par Sophie Ugolini directrice de recherche Inserm au centre d'immunologie de Marseille-Luminy et des spécialistes du CNRS et d'Aix-Marseille université vient de le prouver.

De l'importance de bien manger...

Autre moyen pour renforcer son immunité, prendre bien soin de son ventre et de son microbiote. Pour ça, d'après l'immunologue anglaise Sheena Cruickshank interrogée par le journal The Guardian, il faut manger varié et équilibré. Et adopter un régime avec beaucoup de fibres comme dans les légumineuses, des pâtes ou du riz complet et des fruits et légumes. Et aussi des aliments fermentés comme la choucroute.

En plus, on peut faire une petite cure de vitamines C et D. La vitamine C est aussi à prendre dans certains fruits et légumes frais. Et la vitamine D dans les poissons gras.

... et de bien bouger et bien se reposer

Il est aussi recommandé de beaucoup dormir. Le sommeil regonfle nos défenses.

Et puis, il faut faire du sport. Cela libère de l'endorphine, l'hormone du bonheur et ça fait baisser le niveau de stress.

En revanche, on boit peu (ou pas) d'alcool. Car ça n'est pas bon pour nos globule blancs, les petits soldats de notre système immunitaire.