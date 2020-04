Coronavirus : des tirs exceptionnels autorisés contre certains animaux sauvages

En cette période de confinement, il est bien difficile pour les agriculteurs de lutter contre les dégâts causés par les animaux sauvages. Dans l’Yonne, la chasse aux sangliers s’est terminée quinze jours plus tôt que prévu. Et actuellement, les oiseaux s'en prennent aux semis de printemps.

Plusieurs Préfectures de la région Bourgogne-Franche-Comté ont pris ces derniers jours des arrêtés autorisant plusieurs pratiques de lutte contre les animaux sauvages nuisibles aux cultures, contre les sangliers et contre les oiseaux.

Des tirs sur les oiseaux

Si les agriculteurs sont inquiets de la présence des oiseaux dans leurs champs, c'est que la période conjugue plusieurs paramètres comme c'est le cas dans l'Yonne : un confinement qui limite leur travail, une période des semis (tournesol, maïs et pois de printemps) et une météo qui ne fait pas germer les graines faute de pluie depuis un mois. Résultat, les corbeaux, corneilles et autres pigeons se régalent des graines fraichement semées, comme le constate Thierry Michon agriculteur à Soucy près de Sens dans l’Yonne. Il vient de semer du tournesol.

"Quand il y a une centaine de pigeons dans le champ, ça va très vite" - Thierry Michon, agriculteur à Soucy (Yonne)

"Ce matin quand je suis allé dans la parcelle, il y avait déjà des oiseaux", raconte celui qui est aussi chargé de la lutte contre les nuisibles à la chambre d'agriculture de l'Yonne, "ça va très vite quand il y a une centaine de pigeons qui arrivent dans le champ. A six heures du matin il faut être dans le champ si vous voulez faire en sorte que le tournesol ne soit pas détruit."

Un seul chasseur à la fois

La préfecture de l’Yonne autorise bien les tirs d’oiseaux, à titre exceptionnel durant ce confinement mais avec seulement une personne, durant trois jours. "Quand un chasseur est à un bout de la parcelle, les oiseaux vont à l'autre bout", explique Thierry Michon, "j'ai trois chasseurs qui sont volontaires, qui viennent chaque année, et bien la DDT m'a dit hier - vus ne pouvez faire intervenir qu'une seule personne."

La lutte contre les sangliers continue

Concernant les sangliers, qui sont la principale nuisance, la pose de clôtures reste autorisée, ainsi que les tirs de jour. Et même les tirs de nuit, en cas de nécessité alors que la chasse est habituellement interdite en période de reproduction.

"La DDT a validé la possibilité d'intervenir sur les sangliers entre avril et mai alors qu'habituellement la chasse est fermée" - Thierry Michon, chargé de la lutte contre les nuisibles à la chambre d'agriculture de l'Yonne Copier

Des mesures exceptionnelles aux effets limités

Des mesures nécessaires, mais limitées estime Damien Brayotel, président de la FDSEA de l’Yonne : "quand on limite le nombre de chasseurs qui peuvent venir protéger les cultures, soit par du tir, soit en posant des clôtures, forcément cela va laisser les sangliers continuer de proliférer et de se nourrir dans les champs et faire des dégâts." Depuis le début du confinement les dégâts n’ont pas augmenté, mais les agriculteurs craignent que cela ne dure pas.

Des dérogations possibles pour l'agrainage

D'autres dérogations existent aussi pour pratiquer l’agrainage, c’est-à- dire l’apport de nourriture en forêt aux sangliers, afin de leur éviter d’aller dans les champs. Des arrêtés préfectoraux ont été publiés dans l’Yonne et dans le Jura. En Côte d’Or, les tirs sur sangliers sont aussi possibles, sur autorisation individuelle.