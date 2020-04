Coronavirus : gros carton dans les déchèteries de Metz Métropole après un mois de fermeture

C'était très attendu dans la Métropole de Metz après un mois de fermeture. Les 8 déchèteries ont enfin rouvert ce lundi au grand public. A Metz-Magny, il fallait être patient car il y avait une file de voitures sur plus de cent mètres à 14h.

Les 8 déchèteries de Metz Métropole étaient fermées depuis le 19 mars, les habitants qui profitent du confinement pour jardiner, bricoler, ranger ou trier devaient donc stocker chez eux les cartons, les déchets verts, etc... La réouverture était très attendue ce lundi et à 14h il y avait foule devant la porte des déchèteries de Metz Métropole.

"Des usagers sont arrivés deux heures avait l'ouverture des portes à Magny, Marly ou Borny" constate Daniel Schmitt le directeur général d'Haganis, gestionnaire des 8 déchèteries de Metz Métropole "on a donc fait en sorte d'ouvrir avant". Haganis a dû faire appel à la police à Marly, point le plus chaud, pour réguler le trafic, "c'est simple l'affluence était 2 fois plus forte que d'habitude" résume le directeur général.

La déchèterie du Pas-du-Loup à Metz-Magny © Radio France - Antoine Barège

Déchets verts et cartons

A 15h ce lundi, il y avait encore 100 mètres de queue devant la déchèterie de Metz-Magny : des voitures avec le coffre rempli de cartons, de déchets verts, des véhicules avec des remorques pleines de gravats "il y avait une demande orientée vers les déchets verts, les cartons, on peut penser que pendant cette période, il y a eu des commandes qui ont été passées et les gens accumulaient chez eux des cartons" explique Daniel Schmitt.

Mesures barrières

Dans les 8 déchèteries de Metz Métropole, 20 salariés travaille depuis ce lundi : 10 agents d'accueil avec des casquettes et des visières et 10 chauffeurs pour changer régulièrement les bennes qui ont été doublées. Un seul usager par voiture ne peut descendre et un seul véhicule n'est toléré par quai. Les déchèteries de Metz Métropole sont ouvertes aux horaires habituels.