Coronavirus: jetez vos lingettes à la poubelle, pas dans les toilettes

La consommation de lingettes jetables a fortement augmenté ces dernières semaines. En France, des centaines sont utilisées chaque seconde pour se laver les mains, nettoyer les emballages des courses, les poignées de porte et autres digicodes....Le problème, c'est que trop d'utilisateurs font l'erreur de les jeter dans les toilettes, ce qui entraîne de graves problèmes pour l’évacuation et le traitement des eaux usées !

Conduites bouchées et stations engorgées

D’après Veolia 70% des interventions de terrain sur le réseau d'assainissement des eaux usées sont actuellement dues à ces lingettes improprement jetées dans les toilettes!

Pour Jean François Iluch directeur départemental de Véolia dans les Pyrénées Orientales, cette mauvaise habitude a des conséquences directes sur l'activité de la quarantaine d'agents actuellement chargés du maintien de l'assainissement des eaux des 55.000 foyers de la communauté urbaine de Perpignan:

" C'est un vrai problème et un cauchemar pour nos équipes, car ces lingettes bouchent les canalisations et bloquent les pompes des postes de relèvement et les trieurs des stations d'épuration. Nous devons assurer nos missions essentielles d'eau potable et d'assainissement tout en protégeant nos salariés. Toutes ces interventions liées aux lingettes sont des sorties inutiles dont on se passerait bien! D'où l'importance de les jeter dans la poubelle, et pas dans les WC."

Un surcoût important pour la collectivité

Les stations d’épuration sont conçues pour traiter biologiquement les eaux usées grâce à des bactéries qui "digèrent" uniquement les matières organiques avant de rejeter les eaux épurées dans le milieu naturel. Les milliers de lingettes jetées s'amoncellent et forment d'énormes bouchons qui nuisent à l’efficacité de ce traitement.

Cette pollution a également des conséquences financières. D'aprés les chiffres de Veolia les opération de débouchages des canalisations d'eau usées représentent 30% du coût d’exploitation des systèmes d’assainissement, tout en entraînant de nombreux désagréments: mauvaises odeurs, débordements des eaux usées…

Enfin, selon le WWF les lingettes jetables génèrent en moyenne 23 kgs de déchets annuels par an et par personne ! C'est 20 fois plus de pollution que si l'on employait des nettoyants traditionnels.