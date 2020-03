Coronavirus : l'accès aux massifs forestiers de Vaucluse est interdit temporairement

La Préfecture de Vaucluse renforce les mesures de confinement. Depuis le vendredi 20 mars et jusqu'à nouvel ordre, l'accès aux massifs forestiers de Vaucluse est interdit. Dans un communiqué, le Préfet de Vaucluse explique sa décision : "Les forces de sécurité intérieure étant largement mobilisées par les mesures de lutte contre la propagation du COVID19, afin de réduire les risques d’accidents en milieu forestier et de départs de feux de forêt, l’accès aux massifs forestiers du Vaucluse est interdit." Cette mesure s’accompagne également d’une interdiction de l’emploi du feu sur l’ensemble du département, à la fois dans les espaces forestiers, et dans la bande des 200 mètres qui les bordent ainsi que sur tous les autres espaces (agricoles, jardins, parcs arborés).

Villeneuve-les-Avignon interdit certains lieux de promenade

A Villeneuve-les-Avignon, il est désormais interdit de se balader sur les chemins du contre-canal et de la plaine de l'abbaye. Ces endroits sont des lieux de promenade très prisés des citadins mais depuis ce samedi 21 mars après-midi - en raison d'une trop forte fréquentation - l'endroit est interdit aux promeneurs. Une décision de la mairie et que la police municipale de Villeneuve fait appliquer jusqu'à nouvel ordre.

Le comité départemental de la randonnée pédestre de Vaucluse appelle les randonneurs à rester chez eux

Le comité départemental de la randonnée pédestre de Vaucluse insiste aussi sur la nécessité de respecter les mesures de confinement : "Le comité, qui est le relais de la Fédération nationale demande à chaque association d'arrêter ses activités jusqu'à nouvel ordre. De même toutes les activités du comité sont arrêtées." Pour les amateurs de randonnée, Daniel Villanova qui intervient sur France Bleu Vaucluse le week-end confiné également chez lui, livre quelques conseils : "Ce que je fais tous les matins, c'est le confinement à la fenêtre. Je me pose à ma fenêtre et je regarde la vie dehors. On a plein de choses à observer en ce moment avec le printemps : les oiseaux, les fleurs qui fleurissent. Cela permet de se poser." Autre conseil, vous pouvez mettre à profit ce temps de confinement en préparant votre matériel, vider votre sac à dos, l'organiser au mieux et penser à l'avenir.