Coronavirus : la métropole de Bourges rouvre ses déchèteries à partir du 27 avril

Les déchèteries de l’agglomération Bourges Plus seront ouvertes de nouveau à compter du lundi 27 avril uniquement pour le dépôt des déchets verts.

Les déchèteries de Bourges, Danjons et Quatre-Vents, de La Chapelle-Saint-Ursin, de Mehun-sur-Yèvre, de Saint-Doulchard, de Saint-Just et de Trouy rouvrent aux horaires habituels et seront fermées les 1er et 8 mai.

Pour une meilleure organisation et gestion d’un afflux potentiellement important de dépôts les 15 premiers jours de réouverture, il est demandé que pour les deux déchèteries de Bourges :

· les véhicules avec une plaque d’immatriculation ayant des numéros impairs, se présentent les 27 et 29 avril, 3, 5, 7 et 9 mai ;

· les véhicules avec une plaque d’immatriculation ayant des numéros pairs, se présentent les 28 et 30 avril, 2, 4, 6 et 10 mai ;

Bourges Plus appelle au civisme et à la compréhension de chacun pour que les samedis et dimanches soient, dans la mesure du possible, réservés aux personnes ne pouvant se rendre en déchèterie les autres jours de la semaine.

Pour se rendre dans les déchèteries, il faudra sur l’attestation de sortie, cocher la case suivante : « Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr)."

Il conviendra également de respecter sur les sites les gestes barrière. Aucun outil ne sera prêté sur place (pelle, râteaux) contrairement à d'habitude pour éviter des risques de contamination.

Les déchèteries resteront bien sûr ouvertes au-delà du 10 mai, l’Agglomération informera ses usagers sur l'évolution des conditions d'accès.