Coronavirus : la ville de Forges-les-Eaux nettoie ses rues à l'eau javellisée

C'est une pratique vue dans la sud de la France ou en Chine. Elle est expérimentée pour la première fois en Normandie. La mairie de Forges-les-Eaux, dans l'est de la Seine-Maritime, nettoie ses rues au karcher avec de l'eau javellisée.

Le nettoyeur de la mairie est mis à contribution. Avec trois agents, il pulvérise de l'eau javellisée, avec du chlore, sur les trottoirs et dans les caniveaux. Principaux lieux visés : les abords de la maison de retraite, de l'EHPAD, qui compte 152 pensionnaires, ainsi que les rues commerçantes. "Il faut tout faire pour lutter contre le virus, déclare le maire, Michel Lejeune. J'avais vu que cela se faisait dans le sud de la France, je l'ai proposé à mes adjoints et on a donc mis ça en place. "

Deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, le nettoyeur asperge le mobilier urbain et les trottoirs.

"Il n'y a pas de danger pour l'environnement, assure le maire. Vous savez, quand vous allez à la piscine, il y a de l'eau javellisée dedans, et il n'y a pas de problème. En plus le chlore s'évapore très vite dans la nature."

Forges-les-Eaux est la première ville à expérimenter cela en Normandie. La commune est une pionnière, elle est également la seule de la région a avoir mis en place une couvre-feu, tous les soirs de 21h à 6h du matin.