Coronavirus : le Covid 19 peut-il muter ?

Le coronavirus n'en finit plus de se répandre partout dans le monde et en France aussi. Emmanuel Macron a réuni ce jeudi après-midi à l'Elysée les principaux experts du coronavirus. L'objectif : trouver des traitements et un vaccin. Se pose aussi une autre question : le virus a t-il muté ?

Le coronavirus n'en finit plus de se répandre partout dans le monde. En France aussi où le nombre de malades augmente tous les jours. Emmanuel Macron a réuni ce jeudi après-midi à l'Elysée les principaux acteurs de la recherche publique et privée engagés dans la lutte contre le coronavirus. Autour de lui, les ministres de la Santé et de la Recherche, Olivier Véran et Frédérique Vidal, ainsi qu’une trentaine de médecins, scientifiques et responsables de laboratoires pour essayer de trouver des traitements et même un vaccin. Le Covid 19 qui forcément en ce moment est étudié sous toutes les coutures.

Est-ce que le Covid 19 va muter ?

Le Covid 19 a déjà muté. Mais pas d'affolement. Tous les organismes vivants mutent quand ils se reproduisent. Et pour les virus comme le Covid 19 quand ils passent d'un organisme à un autre. Ils s'adaptent à chacun de leurs hôtes avec leurs différences et leurs spécificités. D'où d'après les scientifiques chinois, déjà 149 mutations du Covid 19. Résultat, le coronavirus a désormais deux souches différentes.

La différence entre les deux souches du Covid 19

Ces deux souches différentes sont la souche S par qui l'épidémie a débuté en Chine. Et la souche L qui a émergé après. Cette souche L, plus virulente et plus contagieuse est la plus répandue. Elle touche 70% des malades. Mais point positif : comme c'est la souche qui rend le plus malade, elle a été mieux repérée et mieux soignée par les services de santé.

La question maintenant, c'est de savoir si la mutation du Covid 19 va prendre de l'ampleur. Personne ne peut le dire. Mais pour limiter le risque, les autorités font tout pour empêcher le virus de se répandre et donc de muter de plus en plus.