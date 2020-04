Coronavirus: l'inattendu succès du recensement des oiseaux

C'est devenu un rituel familial, un moment à ne pas manquer et toujours sympathique. Chaque après-midi, après le déjeuner, Gabriel, 6 ans, grimpe sur sa cabane, installée dans le jardin familial de Caromb, au pied du Mont Ventoux.

Gabriel, 6 ans, tous les après-midis sur sa cabane avec ses jumelles

"Et _je regarde avec mes jumelles_... On a vu cinq moineaux domestiques, deux pies bavardes et deux tourterelles turques. Mais après, cela prend deux heures à chercher, c'est ce qui m'embête" conclut le garçon dont la maman, Séverine, "ravie de voir que la nature se réveille depuis le confinement", et qui "compte bien continuer de dénombrer les oiseaux une fois dé-confinés", a transmis l'idée à la maitresse de CP de l'école de ce village vauclusien.

Chacun peut potentiellement observer une vingtaine d'espèces à observer en région PACA

Et en PACA, on est chanceux. _"_Chacun peut observer au moins un moineau, un pigeon ou si on a un peu plus de chance, des chardonnerets, des mésanges, des rouges-gorges et bien d’autres espères assure Amine Flitti, directeur adjoint de la Ligue de Protection des Oiseaux en région PACA. Dans notre région, on peut observer une vingtaine d'espèces."

La LPO vous aide à les identifier sur son site

Monique et sa fille s'amusent, elles, à identifier les oiseaux depuis le balcon de leur résidence d’Antibes. Elles ont aperçu merles, tourterelles, corneilles et Gabian.

Une mésange nonnette prise dans les Alpes-Maritimes en février © Maxppp - Sylvestre

Donner à la LPO des informations fiables: Espèce, effectif, date, lieu et plage horaire. Et que les oiseaux qui se posent

Idem à Miramas, dans les Bouches du Rhône, où Sigolène, "dès le premier jour, a dû voir une mésange et deux moineaux. Je me suis dit, "oh c'est bien" et je me suis inscrite*, comme 1 400 personnes depuis début 2020 en région PACA, soit autant qu'en 2019! Et en fait, je me suis rendu compte qu'une petite famille de moineaux vivait dans mon jardin car je les vois tous les jours" sourit celle qui prend des photos voir même enregistre le chant de l’oiseau pour l’identifier.

50 nouveaux inscrits par jour contre 50 par mois d'ordinaire à la LPO PACA

Chacun, à la ville comme à la campagne, dans son jardin, ou depuis son balcon ou sa fenêtre, peut observer les oiseaux. Et les identifier, les quantifier. Dix minutes suffisent selon la LPO. Et attention à bien indiquer à la LPO des informations fiables. "Espèce, date, lieu, plage horaire et effectif également" rappelle Amine Flitti, de la LPO PACA qui accueille d’ordinaire 50 nouveaux inscrits par mois. Avec cette opération, c’est 50 par jour.

Le succès de l'opération? Un message d'espoir pour tous ceux qui s'intéressent à la protection de la nature. Amine Flitti, de la LPO PACA

Le succès est immense. _"_C'est formidable se réjouit Amine Flitti. Au début, on a lancé cette opération pour les personnes qui avaient l’habitude de le faire mais en forêt, cela nous permet de nous rendre compte que la nature, les oiseaux, cela touche un large public. C'est un message d'espoir pour tous ceux qui s'intéressent à la protection de la nature."

La LPO va se servir de ce recensement pour en savoir toujours un peu plus sur l’évolution des oiseaux dont certains redécouvrent les chants en cette période de confinement.

* pour participer à l'opération "Confinés mais aux aguets!", et donner vos relevés à la LPO:

-www.oiseauxdesjardins.fr

-www.faune-paca.org

-Application Naturalist.