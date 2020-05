Coronavirus : les déchetteries d'Orléans Métropole rouvriront lundi 4 mai

Les six déchetteries d'Orléans Métropole, fermées depuis le 15 mars dernier, vont rouvrir lundi 4 mai, avec des horaires élargis, du lundi au samedi et même entre midi et deux. Les habitants sont invités à éviter les heures de pointe.

Orléans Métropole a prévu de rouvrir ses déchetteries au grand public ce lundi 4 mai, et s'attend à une forte affluence. Les sites de Chécy, Saint-Jean-de-Braye, Ingré, Orléans, Saran et Saint-Cyr-en-Val seront accessibles, à des horaires élargis, le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h 19h, y compris entre 12 et 14h.

Cette réouverture se fera dans le strict respect des mesures de précaution et des gestes barrières, précise la métropole d'Orléans : distanciation minimale de un mètre entre les personnes présentes sur les sites, pas plus de deux personnes dans chaque véhicule, pas plus de trois voitures en même temps sur les quais.

Ne pas tout jeter en attendant le réemploi

Orléans Métropole invite aussi les habitants à ne pas tout jeter, et à garder si possible les meubles ou équipements qui pourront être réservés au réemploi, lorsque les associations, type recycleries, dédiées à ces activités pourront rouvrir.

Elle invite par ailleurs les usagers à éviter, dans la mesure du possible, les heures de pointe (14h-16h et 9h-11h du mardi au samedi). Il faudra s'attendre à une forte affluence, et les usagers devront faire preuve de patience, prévient la métropole.

Elle rappelle également que "le stationnement sur voirie en file d’attente ne doit pas entraver la circulation des autres usagers et que des plans de circulation spécifiques sont mis en place". Bref il faut s'attendre à devoir patienter avant de jeter tout ce que l'on a eu le temps de trier pendant cette période de confinement.