Coronavirus : les forêts interdites d'accès en Centre Val de Loire

Pour limiter les déplacements et la propagation du virus, les préfets de la région Centre Val de Loire viennent de prendre un arrêté interdisant l'accès à toutes les forêts privés ou publics. Les contrevenants risquent une amende de 750 euros.

Les arrêtés ont été signés vendredi 27 mars. L'accès et la circulation dans les forêts publiques et privées sont désormais interdits sur l'ensemble des départements du Centre Val de Loire. Les préfets des 6 départements ont pris cette mesure en accord avec le Préfet de région, Pierre Pouëssel. L'objectif est de limiter les déplacements et les regroupements constatés dans les forêts ces derniers jours.

Des exceptions tout de même ...

L'accès aux forêts reste possible pour les propriétaires et les exploitants forestiers, dans le cadre de travaux ou de surveillance. Les agents de l'Etat chargés d'une mission forestière, comme ceux de l'Office National des Forêts, pourront eux aussi continuer à circuler en forêt, en respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement.

Suite à ces arrêtés préfectoraux, plusieurs communes ont à leur tour communiqué sur cette interdiction de se rendre et de se promener en forêt. C'est le cas par exemple de Saint Jean de Braye qui invite à respecter la consigne pour le Bois Coquille.