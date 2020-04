La collecte du tri sélectif est maintenue en Vaucluse mais les agents déplorent le dépôt de masques, gants et mouchoirs usagés dans les poubelles jaunes en pleine épidémie de Covid-19. Le syndicat Sud Rhône Environnement rappelle qu'il faut les jeter dans les bacs dédiés aux ordures ménagères.

Coronavirus : les masques, gants et mouchoirs usagés ne doivent pas être jetés dans les bacs de tri sélectif

Masques et gants de protection usagés doivent être jetés dans les bacs d'ordures ménagères.

Le syndicat Sud Rhône Environnement tire la sonnette d’alarme et attire l'attention des collectivités sur les dépôts de gants, masques de protection et matériel médical usagés jetés dans les bacs de tri sélectif. En pleine épidémie de Covid-19, "les agents employés pour la collecte des déchets et dans les centres de tri risquent d'être contaminés", martèle Rémy Clénet, responsable du centre de tri de Nîmes, où sont traités une grande partie des déchets recyclables de Vaucluse. Jusqu'ici il n'y a pas de cas avéré mais c'est un vrai risque sanitaire."

"Dans les bacs de tri on met les emballages, les masques ça n'emballe rien, peste Rémy Clénet. On doit donc uniquement recevoir des emballages, les trier et rendre cette matière première aux industriels pour qu'ils puissent, par exemple, fabriquer des flacons en plastique de gel hydroalcoolique."

Renforcement des contrôles qualité à l'entrée du centre de tri

Les contrôles qualité vont être multipliés pour identifier les secteurs où les règles ne sont pas respectées. Si les agents continuent à voir des masques, des gants ou encore des mouchoirs dans le centre de tri de Nîmes, le responsable envisage de porter plainte. "On arrêtera aussi la collecte dans ces endroits-là", prévient-il.

A ce stade, l'établissement n'envisage pas de stopper son activité. " Notre service est reconnu d'utilité publique par le gouvernement. Les agents se sentent responsables mais cette force de travail ne pourra pas être maintenue si tout le monde ne joue pas le jeu", poursuit Rémy Clénet.

Rappel des consignes de tri

Tout masque, gant, mouchoir ou matériel médical usagé doit être mis dans un premier sac fermé puis conservé 24 heures, avant de l'envelopper dans un deuxième sac plastique et de le jeter dans un bac d'ordures ménagères.

"Ces consignes sont pourtant précisées sur les sites internet des collectivités", déplore Gérard Borgo, maire de Loriol du Comtat en Vaucluse, également vice-président en charge des déchets à la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin. "On communique les règles mais il nous est difficile de contrôler chaque poubelle. Tout ce qu'on peut faire pour le moment c'est relayer au maximum l'information."