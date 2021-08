Coronavirus : les masques jetables collectés et recyclés par Saint-Etienne Métropole

Les Français utilisent des millions de masques chaque jour et leur recyclage et désormais une question majeure.

Que faire des masques jetables une fois qu'ils ont été utilisés. S'en débarasser mais pas dans une poubelle de recyclage car ils ne pourront pas être traités. A choisir, mieux vaut privilégier des bornes spéciales dont certaines ont déjà fait leur apparition dans la Loire. 66 points de collecte installés dans les mairies de la métropole de Saint-Etienne. Pour l'instant, une poignée seulement on fait le plein alors que l'expérimentation doit prendre fin en septembre.

Pour le maire d'Andrézieux, François Driol, vice-président à la métropole chargé de la gestion et du traitement des déchets, c'est un effort que les habitants doivent essayer de faire : "Quand on expérimente un point de collecte des masques dans les mairies, cela suppose que les gens fasses l'effort effectivement de regrouper leurs masques dans un petit sac qu'ils apportent ensuite en mairie. Des gens le font et le feront mais dans quelle proportion. Nous ne sommes pas capables de le mesurer. Souvent, en échange d'un effort, nos concitoyens demandent une récompense. En l'occurrence là il n'y en a pas mais le regard porté sur les déchets n'est plus le même et on progresse. Même si les résultats ne sont pas mirifiques, le peu qu'on obtiendra, ce sera toujours cela de gagné".

Au final le procédé permet de confectionner des vêtements garce à une filière de recyclage partenaire basée dans le département de l'Ain. L'idée est créer une boucle, de la collecte jusqu'à la confection en s'appuyant sur une filière constituées d'entreprises spécialisées. Une fois la collecte réalisée arrive la phase d'hygiénisation. Il s'agit d'éliminer sur les masques toutes charges virales potentielles, puis la matière est broyée, réduite. Vient alors la phase de régénération de la matière qui est désormais unique, avant la fabrication du fil qui va servir à concevoir des vêtements techniques. Du masque chirurgical au T-shirt en matière recyclée il n'y a donc finalement que quelques étapes.

Naturellement les deux autres éléments qui composent les masques chirurgicaux seront eux aussi réutilisés mais séparément. Les barrettes que vous tordez pour que le masque ne glissent pas de votre nez sont triées dans les déchets métalliques et refondues. Quant aux élastiques, ils sont traités pour être injectés dans des pièces plastiques.