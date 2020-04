Coronavirus : Les sociétés gestionnaires de l'eau et de l'assainissement renforcent la continuité du service

Les sociétés de distribution d'eau potable insistent toutes sur un point : on peut boire l’eau du robinet en toute sécurité. Comme stipulé par l'ARS, les différentes étapes de traitement de l’eau et les méthodes de désinfection utilisées (chlore, ozone, UV) éliminent toutes bactéries et tous virus.

Chaque gestionnaire a de plus enclenché son "plan de continuité d'activité " pour assurer la maintenance des stations et centres de traitement. Ces plans de continuité d'activité sont là pour à la fois assurer la santé et la sécurité des équipes et garantir la continuité du service public. Chez Suez comme ailleurs les équipes sont organisées pour fonctionner en effectifs réduits. Un planning de rotations a été programmé lié à la maintenance des captages, forages, réservoirs, réseaux, usines de traitement et stations de pompage avec des missions prioritaires . A ce jour, chez suez 30% des effectifs sont présents à leur poste de travail pour assurer la gestion des sites et mettre en œuvre la Continuité d'Activité et 30% sont en réserve et mobilisables dans le cadre des plannings de rotation.

Le télétravail est privilégié pour les postes où cela est possible. 20% de collaborateurs sont actuellement en télétravail pour l’agence Vaucluse.

L'eau du robinet est conseillée plutôt que l'eau en bouteille avec l'arrêt des tris sélectifs dans beaucoup de secteurs

Il est important de rappeler que l'eau du robinet est plus que jamais potable et que les traitements éliminent tous risques de bactéries ou même virus. Selon toutes les informations issues des agences sanitaires, dont l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Covid-19 ne présente d'ailleurs aucune résistance spécifique aux traitements habituels. De plus par endroit Les fournisseurs d’eau potable ont très légèrement élevé la dose de chlore pour garantir la qualité microbiologique de l’eau. En particulier sur les réseaux qui parcourent de longues distances. Il se trouve que le confinement ayant entraîné de nombreuses usines à stopper leurs activités, la baisse actuelle de la consommation de l’eau peut entraîner une durée de stagnation plus longue dans certaines canalisations nécessitant ce renforcement du traitement mais sans conséquences pour la consommation.

Et à propos de la maintenance des stations d'épuration également , Suez mais aussi Veolia rappellent aux usagers qu'il est proscrit de jeter les lingettes désinfectantes dans les toilettes car elles bouchent les canalisations ou encore bloquent à force les pompes des stations de traitement.