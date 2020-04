Les travaux du Lido reprennent à Frontignan

Après celle des Aresquiers, la nouvelle tranche des travaux du Lido à Frontignan (Hérault), commencée fin 2019, a dû être stoppée le 16 mars pour cause de confinement. Elle concerne les parties urbanisées, de la zone d’activité du port de Sète-Frontignan au secteur dit de la "dent creuse". Il s’agit de recharger les plages en sable et de créer une dune en haut de plage sur cinq kilomètres de long devant les habitations à protéger, et, en parallèle, de réhabiliter et rallonger les épis situés à l’ouest du port de plaisance.

Les travaux devaient être interrompus pour la saison touristique, de mai à l’automne, pour une fin prévue en février 2021. Le dragage et le rechargement en sable sont terminés, de même que les travaux de restructuration des épis.

Brutalement arrêtés le 16 mars en raison du confinement, le préfet vient d’autoriser leur reprise jusqu’à fin mai afin de redonner aux plages un aspect compatible avec la reprise des activités économiques et balnéaires.

Il s’agit notamment de réaliser le modelage des dernières plages et du cordon dunaire sur la partie ouest du port de plaisance et de protéger le cordon sur les secteurs est et ouest du port avec des ganivelles afin de limiter des dégradations importantes durant l’été, qu’elles soient naturelles (tempêtes, coups de mer …) ou anthropiques (piétinement, accès sauvages…).

Le démontage des canalisations et des équipements laissés sur place, le retrait de la base vie et la remise en état du parking Saint-Eugène sont également au programme. Les travaux reprendront ensuite en octobre.