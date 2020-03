Coronavirus : malgré le confinement, le ramassage des ordures se fait normalement à Paris

Alors que la France est confinée pour lutter contre la propagation du coronavirus, 5.000 éboueurs et 280 égoutiers sont mobilisés à Paris pour ramasser les déchets. Six cas de coronavirus ont été recensés chez ces éboueurs de la capitale, d'autres sont confinés chez eux mais le roulement est effectué même s'ils sont moins nombreux sur le terrain.

Collecte assurée partout à Paris

La collecte est assurée à 100% assure ce samedi Régis Viecelli, le secrétaire général de la filière assainissement et traitement des déchets de la CGT à la ville de Paris et interrogé sur France Bleu Paris. Il est confiné actuellement mais se veut rassurant. "Il y a aujourd'hui une pandémie, l'ordure ménagère peut entraîner d'autres maladies", explique-t-il, alors il faut assurer le ramassage. "On ramassage, il n'y a plus que le balayage qui ne se fait pas, il est laissé de côté".

Certaines tâches, moins importantes, ont été mises de côté donc mais Régis Viecelli rassure, "la collecte se fait partout dans la capitale". Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir concernant une possible accumulation d'ordure sur les trottoirs en cette période de confinement, comme ça peut être le cas dans plusieurs régions en France.

Pas de problème de protection

Il est notamment revenu sur la question du manque de protection pour les éboueurs mais selon lui ce n'est pour le moment pas un problème. Seuls quelques cas de coronavirus ont été diagnostiqué positif. Le problème qu'il note actuellement, c'est le triage des déchets qui n'est pas fait dans certains centres de tri, les SICTOM, par manque de personnel.