Coronavirus : réouverture partielle de quelques décheteries en Creuse

Creuse Confluence a décidé de rouvrir trois de ces decheteries, en accord avec les services de la préfecture et de la gendarmerie. A partir du 29 avril, les déchèteries de Budelière, de Parsac et de Saint-Silvain-Bas le-Roc seront exceptionnellement ouvertes deux matinées par semaine. On pourra y emmener ses déchets, à condition toutefois d'avoir pris rendez-vous. Pour cela, il faudra appeler le 06 31 53 34 86, du lundi au vendredi, de 09h à 12h et de 14h à 17h.



Il faudra prendre rendez-vous avant d'aller à la décheterie !