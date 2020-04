Coronavirus : réouverture progressive de certaines déchetteries en Béarn et en Bigorre

Les déchetteries commencent à rouvrir, mais en ordre dispersé, et avec encore énormément de restrictions. Il faut donc détailler différentes zones en Béarn et en Bigorre.

Dans le nord-est du Béarn et le Haut-Béarn, on va pouvoir jeter ses déchets verts

Sur le territoire du Haut-Béarn, à compter du 22 avril, tout le monde, particulier comme professionnel, pourra venir déposer ses déchets verts à Aramits, Bedous, Ledeuix, Escout, Soeix, Josbaig, Lasseube et Oloron.

Tout le secteur du nord-est du Béarn est de la compétence du "SICTOM côteaux Béarn Adour". On y trouve les communes de Morlaàs, Ger, Simacourbe, Serres-Castet ou Sévignac. À partir du lundi 27 avril, les usagers et les professionnels des espaces verts pourront apporter leurs déchets verts dans les déchetteries de Espoey, Morlaàs, Serres-Castet et Sévignac. Ce sera du lundi au jeudi (vendredi est le 1er mai) et de 14 heures à 19 heures.

Dans ces déchetteries qui accueillent de nouveau le public, il faudra rester dans sa voiture dans la file d'attente, et venir avec ses propres outils pour décharger ses déchets. Les entreprises qui ont stocké des cartons pourront également les déposer dans ces déchetteries, sauf à Sévignac.

La vallée d'Ossau : seulement pour les professionnels

En vallée d'Ossau, la déchetterie de Louvie-Juzon est pour l'instant réservée aux professionnels qui ont besoin de se débarrasser des déchets verts, mais aussi de bois, d'encombrants et de ferraille. C'est accessible du lundi au vendredi de 14 heures à 18 heures. La déchetterie a rouvert le lundi 20 avril. Attention, il faut téléphoner avant de se déplacer !

L'agglomération de Pau Pyrénées est encore en phase de réflexion

Les déchetteries de Pau, Lescar, et Emmaüs vont rouvrir avant le 11 mai, mais aucune date n'est encore annoncée car il faut bien sûr mettre en place des règles pour que la sécurité soit maximale, pour le personnel et les usagers. On devrait en savoir plus ce vendredi 24 avril. Aucune déchetterie ouverte non plus sur le territoire de la communauté de communes de Lacq Orthez.

Dans l'agglomération tarbaise, la collecte d'ordures ménagères a augmenté de 68 tonnes les quinze derniers jours de mars, parce que les habitants remplissent leurs poubelles de déchets verts et d'objets dont ils veulent se débarrasser, mais pour l'instant les déchetteries restent fermées.

Dans le Béarn des gaves, on est à l'écoute des professionnels

Il y a trois déchetteries en Béarn des gaves : Méritein pour le secteur de Navarrenx, Sauveterre, et Castagnède pour le secteur de Salies-de-Béarn. Ces trois déchetteries restent fermées pour l'instant, mais les professionnels peuvent prendre rendez-vous pour les déchets verts et certains encombrants. La bonne nouvelle, c'est que le tri sélectif redémarre le lundi 27 avril pour les ordures ménagères et le recyclable.

Il y a des solutions pour les professionnels qui veulent reprendre leur activité

Pour les artisans et les petites entreprises qui veulent reprendre leur activité et qui produisent des déchets, notamment dans la rénovation ou le bâtiment, il reste l'accès aux déchetteries payantes : Paprec à Montardon, Lescar et Pardies ; Véolia ou Suez à Lons.