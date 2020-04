Coronavirus : stop au jet de lingettes dans les toilettes, dit la communauté de communes du Val de Sarthe

Lingettes désinfectantes jetées dans les toilettes ... la plaie des canalisations et des stations d'épuration, encore plus marquée depuis le début de la pandémie de coronavirus (illustration)

"Les systèmes d’assainissement ne sont pas des poubelles", rappelle la communauté de communes du Val de Sarthe ce mardi 7 avril 2020 dans un communiqué. Avec la pandémie de coronavirus, la collectivité note, encore plus que d'habitude, des bouchons dans les installations, provoqués par des lingettes désinfectantes jetées par les Sarthois dans les toilettes - alors qu'elles doivent être placées avec les ordures ménagères.

Des risques pour la qualité de l'eau

"Une règle qui devrait s’appliquer en permanence", insiste la communauté de communes. "Même si les fabricants indiquent que ces produits sont « biodégradables », les lingettes de doivent jamais être jetées dans les toilettes. [...] La période de crise sanitaire actuelle conduit les usagers à utiliser encore plus souvent des lingettes, et les pompes et les dégrilleurs sont ainsi plus régulièrement encombrés. Cela oblige les agents à intervenir en pleine période de confinement, cela altère la qualité des traitements d’épuration et donc la qualité de l’eau et l’environnement".