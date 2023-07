Corrèze : le département passe au stade de vigilance sécheresse

A l'issue du comité de suivi opérationnel de l'étiage réuni ce mardi 11 juillet, le préfet de la Corrèze a décidé de placer le département en état de vigilance sécheresse. Les pluies du mois de juin ont été très irrégulières sur le territoire, avec un déficit notamment dans l'est du département, et aucune précipitation significative n'est prévue dans les jours qui viennent.

Si la préfecture note que l'état des ressources souterraines et l'humidité des sont à des niveaux plutôt satisfaisants, elle déplore la détérioration des eaux d'écoulement et de surface. Ainsi, le débit de la plupart des cours d'eau est à la baisse, notamment dans le sud et l'ouest du département.

A ce stade, le niveau vigilance sécheresse n'implique pas de restrictions obligatoires de l'usage de l'eau. Mais afin d'éviter une détérioration supplémentaire de la situation, le préfet de la Corrèze demande aux habitants, entreprises et agriculteurs d'être très économes et de limiter le plus possible les prélèvements à la fois d'eau potable et d'eau dans le milieu naturel.