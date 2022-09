Corrosion des circuits des centrales de Penly et Flamanville : les tuyaux vont pouvoir être "ressoudés"

Les problèmes de corrosion sous contrainte ont été découverts à la centrale de Civaux en fin d'année 2021. Peu de temps après, le même phénomène était détecté à Penly à l'occasion de la visite décénale du réacteur numéro 1. Des traces de corrosion inattendue étaient repérées sur des soudures des circuits de l'installation. La décision est alors prise de réaliser des contrôles destructifs, autrement dit, de couper le circuit pour prélever le tronçon endommagé. C'est également ce qui s'est passé à Flamanville sur le réacteur numéro 2, lui aussi à l'arrêt.

Dans le même temps, les réacteurs 1 de Flamanville et 2 de Penly avaient droit, eux, à des contrôles non destructifs, par ultra sons, qui permettaient de constater les mêmes problèmes de corrosion.

Le phénomène généralisé oblige EDF à mettre au point un protocole de contrôle. Il a été validé par l'autorité de sûreté nucléaire en juillet dernier et va concerner tous les réacteurs français d'ici 2025. Pour les réacteurs de Normandie, ce sera fait d'ici 2024. En attendant, pour les unités de production de Penly1 et Flamanville 2, EDF vient d'obtenir le droit de reposer les tuyaux. Les opérations de soudage vont prendre un certain temps et conditionnent le redémarrage des réacteurs alors qu'EDF est sous pression pour être en capacité de produire plus d'électricité pour cet hiver.