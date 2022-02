Corrosion : EDF va arrêter trois réacteurs nucléaires pour des contrôles

EDF a annoncé mardi l'arrêt prochain de trois réacteurs nucléaires supplémentaires pour des "contrôles" à la suite des problèmes de corrosion sur des systèmes de sécurité rencontrés sur d'autres unités. Les réacteurs de Chinon 3, Cattenom 3 et Bugey 4 seront arrêtés au cours des prochains mois, selon des données publiées sur le site d'EDF. "On va les arrêter pour effectuer des contrôles", a expliqué un porte-parole. Ces contrôles font suite à une revue documentaire sur l'ensemble du parc nucléaire français à la recherche de problèmes de corrosion déjà confirmés sur au moins quatre réacteurs, actuellement à l'arrêt.

Tension sur l'approvisionnement électrique de la France

Trois autres réacteurs vont également faire l'objet de contrôles mais pendant des arrêts qui étaient déjà programmés. L'arrêt de Flamanville 2 va toutefois être prolongé de cinq semaines. Enfin, EDF a prolongé de cinq mois l'arrêt de deux réacteurs où les problèmes de corrosion avaient déjà été détectés (Penly 1) ou soupçonnés (Chooz 1). Le premier ne fonctionnera pas jusqu'au 31 octobre 2022 et le second jusqu'au 31 décembre. Sur les 56 réacteurs du parc nucléaire français, plusieurs sont donc à l'arrêt à cause de problèmes de corrosion identifiés ou soupçonnés sur un circuit de sécurité.

Si l'immense majorité des réacteurs du parc nucléaire français ne sont, pour l'heure, pas concernés par ces problèmes de corrosion identifiés ou soupçonnés sur un circuit de sécurité, EDF a cependant dû abaisser de nouveau lundi soir sa prévision de production nucléaire en France pour l'année, la ramenant à 295-315 térawattheures (TWh), contre 300-330 TWh précédemment. Cette situation risque d'accroître la tension sur l'approvisionnement électrique de la France cet hiver, déjà compliqué par un calendrier de maintenance chargé et perturbé par la pandémie de Covid-19.

Recours au charbon

"Il n'y a pas de risque de black-out en France parce que nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes pour éviter cela", a assuré mardi la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili sur franceinfo, justifiant la décision du gouvernement d'assouplir temporairement les limites d'utilisation des dernières centrales à charbon pour assurer l'approvisionnement électrique.

"On a remonté un petit peu le quota de charbon, parce qu'on a besoin de marges de manœuvre à cause de réacteurs nucléaires qui sont arrêtés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être (…) Mais on est sur des proportions qui sont très très petites", a insisté Barbara Pompili. "C’est 2 à 3% de notre production d’électricité et c’est 0,2% de nos émissions de gaz à effet de serre en France."

"Le charbon c’est l’ennemi numéro un", a-t-elle poursuivi. "Quand on est arrivé en 2017, il y avait encore une dizaine de centrales au fioul et à charbon en France. Sur les quatre centrales à charbon, deux sont fermées, la troisième va fermer au printemps et l'autre une fois que l'EPR de Flamanville sera en service."