Corse : 135 M€ pour préserver et améliorer la qualité de l’eau

135 M€ investis en six ans pour préserver et améliorer la qualité de l'eau en Corse

La qualité de l’eau en Corse est bonne. Les cours d’eau, plans d’eau, ou encore les littoraux font valoir de bons résultats. 88% des sites affichent ainsi de bonnes notes. L’enjeu désormais est dans un premier temps de maintenir ce cap, mais aussi et surtout de monter en puissance par la suite pour atteindre un niveau de 98% d’ici 2027. Différentes mesures seront ainsi mises en œuvre à l’occasion du “plan 2022 – 2027". Un plan de six années estimé à 135 M€. Ce plan prendra en compte et pour la première fois la question du changement climatique. Les intercommunalités devront se regrouper pour gérer avec plus de précision le risque de crues.

A ce jour, quelques problèmes de qualité persistent encore sur l’Asco, le Luri et sur une partie du Golo.

Le comité de bassins a travaillé sur les nouveaux investissements à réaliser en Corse

Ce schéma du comité de bassins va faire l’objet d’une consultation publique de six mois. L’autorité environnementale donnera son avis sur ce schéma qui sera soumis au vote de l’assemblée de Corse avant la fin 2021.