Corse : à Erbalonga, des bouées connectées pour réguler le mouillage

A priori elles n'ont rien de particulier, elles sont rondes, blanches, en revanche on aperçoit un petit écran. Comment ça marche ? "Elles vont émettre un signal comme un téléphone, explique Maddy Cancemi, directrice déléguée du parc marin Cap Corse-Agriate, il y a un système informatique à l'intérieur qui permet de gérer le mouillage. La bouée a un numéro, elle est donc connectée. Quand elle est verte, elle est utilisée, quand elle est rouge elle ne l'est pas. Sur un ordinateur, la commune va pouvoir observer en temps réel si ces bouées sont libres ou pas, et connaître ainsi la fréquentation du site".

Autre intérêt : ces bornes sont plus écologiques, poursuit Maddy Cancemi. "Au lieu d'utiliser un corps-mort en béton pour accrocher le système au fond, on utilise de la fonte, plus dense, et occupe donc moins de surface".

Si l'expérience est concluante, elle sera généralisée.