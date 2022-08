Corse : après la tempête, des dizaines de bateaux toujours échoués

La situation évolue constamment. Alors que la préfecture maritime annonçaient 48 embarcations échouées ce week-end, nous en sommes aujourd'hui entre 50 et 70. Les zones de carénage dans les ports sont souvent déjà pleines. A Calvi par exemple, la zone de stockage compte une vingtaine d'embarcations, il n'y a plus de place. Et la situation ne va pas s'améliorer puisque les secours en mer en retrouvent tous les jours. Le Cross Méditerranée, qui coordonne les opérations de sauvetage, a reçu après la tempête entre 100 et 150 alertes. Des propriétaires qui contactent des sociétés privées pour remorquer leurs navires.

Nicolas Allegrini, gérant des chantiers navals de Calvi, croule sous les demandes, mais la place commence a manquer sérieusement dans les zones de carénage : "On est en train de remorquer un bateau depuis Girolata, celui-ci va sur Calvi, mais on a des bateaux qui descendent sur Ajaccio. On essaye de les répartir en fonction des zones susceptibles de les accueillir, car on a un problème de place. On est en contact avec la mairie de Calvi qui va vraisemblablement mettre des parkings à disposition pour augmenter la zone de stockage (...) Ce qui est impressionnant, c'est que nos côtes sont complètement métamorphosées, avec beaucoup d'épaves, beaucoup de débris en mer, il va y avoir un véritable travail de dépollution".

Une inquiétude partagée par Jean-Marie Séité, le maire de Galéria : "Aujourd'hui on est sur la première phase qui est le remorquage, mais on ne sait toujours pas quoi en faire une fois ces embarcations remorquées. Il faut absolument qu'on arrive à débloquer des zones de carénage, car ça devient un problème".