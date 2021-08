Corse : Ces milliers de mégots que ramassent ces quelques bénévoles...

Sylvie Michel nous montre des bombonnes transparentes de 5 litres chacune... remplies de mégots de cigarettes. Elle les stocke dans son garage. Pas très ragoutant à regarder, mais pourtant, ils seront toujours mieux là-dedans que sur les plages, là où ils ont été récoltés.

Des récipients remplis de mégots de cigarettes collectés © Radio France - Olivier Castel

"Ces deux bombonnes-là viennent de Trottel, qu'on a fait samedi matin en une heure et demi. Celle-là, c'est hier au Ricantu, on était quatre, et on l'a fait en une heure et demi... On arrive à chaque fois à faire une bombonne de cinq litres, ce qui fait environ 3000 mégots", explique Sylvie Michel. Un comptage selon une norme qu'elle a trouvé sur internet, précise-t-elle. Le résultat de ces opérations est visuellement frappant, et on imagine le travail des bénévoles de Corsica Clean Nature, association où une quinzaine de volontaires se relaient à chaque opération.

Sylvie Michel, président de l'association "Corsica Clean nature", à Ajaccio. © Radio France - Olivier Castel

"Pour les mégots, on est obligé de faire un par un ! J'ai des pinces pour ceux qui veulent...il y a beaucoup de retraités dans l'association, et il ont parfois des problèmes de dos", indique la présidente bénévole.

L'été, Sylvie arrive à organiser une action par semaine. L'une des actions dernièrement réalisées est peut-être la plus marquante. Celle du festival de la chanson corse au Casone d'Aiacciu aurait permis d'éviter la pollution d'environ 6000 mégots avec leur filtre.

Sylvie voudrait maintenant envoyer ces mégots dans les usines de recyclage sur le continent, faute d'en avoir une en Corse. "Doudounes, isolation et même objets" sont fabriqués aujourd'hui dit-elle, en mégots de cigarettes.