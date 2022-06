Corse, chaleur et risque incendie au plus haut

31 degrés hier à Corte, la corse n'est pas épargnée par cette vague de chaleur et pourtant c'est pire sur le continent, avec 35 degrés ce mardi à Toulouse par exemple.

Une météo qui nous fait déjà bien suer !

On compte déjà 4 degrés au-dessus des normales pour ce mois de juin. Patrick Rebillout, chef du centre météorologique de Corse : « Il ne faut pas oublier que on vient de subir un mois de mai qui était 2 à 3 degrés au-dessus des normales, que de janvier à mai il est tombé moins de 50% des précipitations attendues alors qu'on prévoit un été plus chaud et plus sec que la normale notamment en terme d'humidité des sols. En cartographie il y a des différences entre le littoral et l'intérieur de l'île, c'est à dire qu'effectivement sur le littoral, on est vraiment dans une situation de déficit pluviométrique important. L'intérieur de l'île, notamment à cause des précipitations d'avril et du mois de mai est un peu moins déficitaire, mais après ça permet pas de prévoir des canicules ponctuellement à telle date, ça prévoit juste un climat plus chaud que la normale. »

Entre 32 ° et 36 ° cet été

Jusqu’à 35 degrés à Toulouse un 14 juin et ça ne va pas s'arranger selon Patrick Rebillout : « On est 4° au-dessus de la normale, ce qui constitue même un record c'est à dire on est plus chaud que sur la même période en 2003 qui avait été l’année de la grande canicule sur le continent et aussi sur l’île. Et si on regarde les prévisions à venir, alors on va dire jusqu'à la fin du mois de juin on reste dans cet écart à la normale avec des températures suivant les microrégions qui tourneront entre 32 et 36° probablement. Si on regarde encore plus loin, c'est à dire avec les prévisions saisonnières, mais qui sont toujours à prendre avec réserve, les prévisions saisonnières prévoient un scénario plus chaud que la normale. Quant aux précipitations, elle prévoit aussi un scénario plus sec que la normale. »

Les incendies sur le continent inquiètent les pompiers Corses

L'année dernière, à la même période, on comptait déjà 463 feu de forêt contre 320 aujourd’hui © Maxppp - maxppp

Pour limiter le risque d'incendie, la préfecture de Haute Corse prend les devants. Après le sud de l'île c'est au nord qu'on interdit les écobuages à partir de ce 15 juin et jusqu'à la fin du mois de septembre. Avec les fortes chaleurs, le manque d'eau et le vent par endroit, les autorités sont très vigilantes et les pompiers appréhendent les premiers vrais départs de feu comme sur le continent. Pourtant coté chiffre le nombre d'incendie est en baisse chez nous par rapport à l'année dernière, à la même période, on comptait déjà 463 feu de forêt contre 320 aujourd’hui, mais le commandant Thierry Nutti reste vigilant pour plusieurs raisons : « Au regard du contexte météo, du fait que de nombreux départements aujourd'hui sont en proie aux problématiques feux de forêt, que cette problématique commence à gagner du terrain, c'est à dire à remonter vers les départements qui sont un peu plus au nord sur la France continentale. Tout ça, c'est préoccupant. Ce sont des endroits qui vont mobiliser des moyens qui vont mobiliser des renforts nationaux qui vont mobiliser des avions et c'est autant de préoccupations pour nous qui sommes sur un territoire insulaire de se dire si un jour on a besoin de ces renforts, est ce que véritablement ils seront disponibles ou est-ce que dans le cadre de la solidarité nationale opérationnelle on aura la totalité des moyens que l'on devrait avoir pour lutter contre des sinistres importants et conséquents ? »

Les pompiers de Haute Corse qui sont encore plus sollicités l'été avec l'arrivée des touristes demandent d'éviter d'appeler le 18 si ce n'est pas une urgence vitale.