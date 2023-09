Corse : comment préserver la ressource en eau ?

“Quand on prend 1,4° en bord de mer, on a pris 3° à 1.000 mètres d’altitude et 5° à 2.000 mètres. Et avec ces températures, il y a des précipitations en hiver –on est toujours à près de 8 milliards de mètres cubes par an- mais elles ne sont pas sous forme solide, il y a moins de neige”, attaque Antoine Orsini, hydrobiologiste et président de la Communauté de Communes du Centre Corse. Il se souvient : “étant gamin, on avait toujours de la neige à Corte, e un simu micca in muntagna. Donc le constat il est là... et il est terrible : on n'est pas encore au désert saharien, mais il y a intérêt d'économiser l'eau, voilà”.

Faire évoluer nos comportements individuels mais aussi les comportements des grandes filières consommatrices d'eau, la filière agricole et la filière touristique, c’est un des principaux enjeux pour l’office d’équipement hydraulique de la Corse (OEHC) en charge de la distribution de l’eau brute notamment : “Il y a un contexte local de retard en infrastructures aussi bien sur le stockage que sur les réseaux qui sont vieillissants et fuyards”, explique Gilles Giovannangeli, le président de l’OEHC, “il faut qu'on rentre dans une vision de stockage pluriannuel et qu'en même temps on travaille sur l'amélioration de nos réseaux. Parce que quand un tuyau fuit, c'est aussi beaucoup de pertes d'eau inutiles”.

La qualité de l’eau pâtît du changement climatique

Quand les quantités d’eau ne sont plus suffisantes, il y a aussi des risques sanitaires : “quand on a moins d'eau, on concentre les pollutions, les pesticides, tout ce qui vient notamment dans l'agriculture, voire des jardiniers amateurs... et après je vois les microalgues toxiques, des cyanobactéries qui pullulent partout dans le monde dès qu'on a de l'eau chaude”, précise l’hydrobiologiste de l’Université de Corse Antoine Orsini : “la qualité qu'elle soit physico-chimique, écologique, ou biologique doit être préservée, pas seulement la quantité”.

Les débits des cours d'eau ont baissé de 30% ces 50 dernières années en Corse © Maxppp

Quelles solutions ?

"Les échanges qu'on a régulièrement avec les filières démontrent qu'ils sont prêts à s'engager fortement”, explique Gilles Giovannangeli, “en s’appuyant sur toutes les nouvelles techniques d'irrigation beaucoup plus économes, mais aussi sur l'évolution des pratiques culturales”. La technique et l’innovation peuvent donc venir au secours des agriculteurs : “il y a les drones, les sondes et on peut aussi explorer la possibilité de la réutilisation des eaux traitées, notamment pour l'irrigation agricole. Ce sont des chantiers que nous avons ouverts et sur lesquels nous nous travaillons”, ajoute le président de l’OEHC.

Mais ces investissements nécessitent d’importants moyens : "la distribution d'eau est une des compétences communales et on a souvent des petites communes en Corse, qui ont des petits budgets … alors que le renouvellement d'infrastructures représente tout de suite des travaux à plusieurs millions d'euros. Il y a un souci de financement avec, en plus, une agence de l'eau Rhône-Méditerranée qui est aujourd’hui plutôt dans une attitude de désengagement”, conclut Gilles Giovannangeli.

Préserver la qualité de l'eau autant que la quantité de ressource disponible © Maxppp

Résilience

“Ce qui va nous sauver, c'est l'intelligence, c'est la réflexion, la résilience et ce n’est pas forcément technique”, renchérit Antoine Orsini : “quand on parle de de la consommation d'eau agricole en Corse (60% de la consommation globale, ndlr), il faut aujourd'hui une révolution, il faut é-co-no-mi-ser".

Enfin jouer sur les prix ou les taxes ne serait pas forcément une bonne idée pour Antoine Orsini, hydrobiologiste, élu local dans le Centre Corse : “selon moi, les premiers mètres cubes, parce que tout le monde a besoin d'eau, on pourrait les faire presque gratuits, ce qui est un peu illégal. Par contre, après, plus on consomme, plus on paye mais il faut éviter que, demain, l'accès à l'eau ne soit que sur la base du fric, ça voudrait dire de l'eau pour les riches, pas d'eau pour les pauvres".