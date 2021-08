Corse : De nouveaux nids de balbuzards-pêcheurs protégés par des arrêtés préfectoraux

"C'est une espèce classée rouge sur la liste internationale de protection de la nature" rappelle Particia Bruchet, directrice adjointe de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Le balbuzard-pêcheur (alpana ou encore falcu di fiumi en corse) est actuellement considéré "en danger d'extinction" dans l'île. On compte tout de même 35 couples nicheurs environ, "un maximum", quand on regarde les données du siècle passé, selon l'Office de l'Environnement.

Cela dit, le nombre d'oisillons qui réussissent à quitter leur nid, lui, est en baisse. A Ajaccio, sur Capu di Fenu et à Calcatoghju vers Castellu Rossu, 4 nids sont désormais protégés lors des périodes de reproduction. (Voir cartes ci après)

La pointe de Capu di Fenu et les zones concernées par les arrêtés autour des nids de balbuzards pêcheurs - DREAL - Préfecture de Corse.

Le littoral de Calcatoghju et les zones concernées - DREAL-Préfecture de Corse

Ces nids sont suivis de près par l'OEC. Mais de plus, désormais, des zones de 150 mètres de périmètre où toute activité sera interdite ont été délimitées dans les arrêtés préfectoraux. Cette interdiction entrera en vigueur chaque année du 1er mars au 14 août.

La sur-fréquentation mais pas que

Le but c'est favoriser l'envol des jeunes sur les périodes de pontes, un problème qui concerne l'ensemble des balbuzards de Corse. Seulement 10 réussissent à quitter leur nid chaque année contre 50 il y a vingt ans.

Parmi les causes, on trouve la sur-fréquentation, comme à Scandula, pointée du doigt par les scientifiques. Mais les spécialistes s'interrogent sur d'autres causes potentielles de cette baisse. Car selon Gilles Faggio, assistant scientifique à l'Office de l'Environnement de la Corse, celle-ci s'observe aussi dans les zones peu fréquentées.

"On ne comprend pas forcément tout ce qui se passe", concède-t-il. "C'est vrai qu'on accuse un peu facilement la fréquentation, et dans certains cas, cela peut poser problème, il ne faut pas se cacher. Mais c'est vrai aussi qu'on voit d'autres choses, notamment sur des secteurs à priori peu fréquentés, où le succès n'est pas forcément amélioré. Il y a des causes connues, comme les dérangements d'un couple à l'autre, lorsque des nids sont très proches. On a aussi des prédations par d'autres espèces d'oiseaux comme le grand corbeau, et peut-être les goélands. Il y a potentiellement aussi un problème de ressources alimentaires. On a repris les suivis depuis deux ans, pour essayer d'avoir une approche globale, à la fois sur Scandula et Capu Rossu, mais également des secteurs beaucoup moins fréquentés dans le périmètre Calvi-Cargèse, ou dans le Cap Corse".

Plus d'information dans nos éditions radio.