Corse-du-Sud : Orage sans gros dégâts sur Ajaccio, mais circulation perturbée

Les pluies de ce vendredi matin ont fait déborder plusieurs ruisseaux, en ville et alentours. A la mi-journée, les pompiers dénombraient une quinzaine d'interventions dans le grand Ajaccio, et presque autant pour le reste du département couvert par le SIS 2A.

Principalement, il s'agissait d'assistances à l'assèchement de locaux inondés. Heureusement, pas de victime ni personne à mettre en sécurité, précise le Colonel Frerson, commandant du SIS de Corse-du-Sud.

Les secteurs des Milelli, sur la route d'Alata, de la Croix d'Alexandre au bas de la Rocade, la route des Sanguinaires ou encore de la route départementale 81 du côté d'Appiettu ont été les plus touchés. Plusieurs documents publiés par des particuliers sur les réseaux sociaux en attestent. ce

L'un des commerces de grande distribution de la rocade ajaccienne a d'ailleurs prévenu ses clients de l'inaccessibilité de leurs locaux, Boulevard Abbé Recco.

La fin de l'épisode orageux était annoncée en ce milieu de matinée et les eaux de pluies s'écoulent peu à peu. Cela dit les services d'incendie et de secours appellent toujours à la prudence sur les routes. Ils veulent aussi rassurer et rappellent, par la voix du commandant Frerson, l'efficacité du dispositif "FR Alert", utilisé ces derniers jours pour des exercices, permet de prévenir instantanément les populations sur leurs mobiles GSM et smartphones en cas de risque pour leur sécurité.