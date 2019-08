Corse : « l’érosion du littoral imposera une recomposition spatiale »

Corse, France

Quelles solutions à l’érosion du littoral ? En existe-t-il vraiment une ?

En Corse diverses mesures ont été mises en œuvre. Digues, épis, bambous, sacs géants en géotextile etc… Les investissements nombreux et couteux ont permis, au mieux, de ralentir le phénomène sans jamais le stopper. Dès lors, il faudra envisager d’autres pistes, plus radicales peut-être, pour ne plus avoir à subir les assauts de la mer qui seront de plus en plus fréquents en raison du changement climatique.

L’une d’elles consisterait à un réaménagement du territoire, une piste avancée par Stéphane Buchou. Le député (LREM) de Vendée est chargé par le Premier Ministre d’une mission parlementaire relative à l’érosion du trait de côte. « Jusque-là, la principale action menée contre l’érosion côtière a été la défense contre la mer. Mais l’objectif aujourd’hui est de passer plutôt à une _logique d’aménagement du territoire_, et de regarder comment une habitation ou des biens professionnels menacés peuvent être aménagés différemment ou reculer dans les terres. »

Stéphane Buchou : " Il faut passer d'une logique de défense contre la mer à une logique d'aménagement du territoire" Copier

La mise en œuvre de cette politique de recul dans les terres aurait un coût important. Mais les financements restent à étudier. L’idée d’un fond spécifique semble faire son chemin.