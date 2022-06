Corse : le balbuzard sous haute protection

Polémique autour de la protection du balbuzard dans le golfe de Porto (Corse). Un arrêté préfectoral met en place des zones d'exclusion autour des nids du 1er juillet au 31 août. Trop tard et pas suffisant pour U Levante. Trop long et trop contraignant pour les bateliers.

Alors qu'un arrêté de la préfecture maritime de Méditerranée vise à créer des zones d'exclusion, un périmètre de 250 mètres autour des nids de balbuzards, du 1er juillet au 31 août, l'association de défense de l'environnement u Levante dénonce un arrêté tardif. Selon elle, la période de reproduction du balbuzard débute en effet en mars. "On a déjà 27 nids actifs en avril, explique Michelle Salotti du Levante, il fallait donc que l'arrêté soit prêt bien avant pour que les nids soient protégés".

Couple de balbuzards, réserve de Scandola © Maxppp - PIERRE ANTOINE FOURNIL

Le balbuzard c'est un prétexte pour nous empêcher de passer près des côtes

En face, les bateliers déjà soumis à une charte de bonnes pratiques depuis 2019, dénoncent au contraire un arrêté d'une durée trop longue. Ils mettent en avant leur connaissance du milieu. "Le balbuzard c'est un prétexte pour nous empêcher de passer près des côtes, assure François-René Castellani, membre de l'association des bateliers, car début, voire mi-juillet, on n'en voit quasiment plus. Seul un oisillon une année est resté jusqu'à la première semaine d'août, et il est tombé à l'eau, c'est nous qui l'avons sauvé".

Arbitre malgré lui de ce conflit, l'Office de l'environnement de la Corse défend le principe de précaution en s'appuyant sur les résultats d'un suivi mené par son pôle scientifique et fourni aux services de l'Etat. "Au 17 juin dernier, précise Guy Armanet, son président, sur les 27 nids étudiés depuis avril, 8 comportaient encore des poussins, ce sont eux que l'arrêté préfectoral protègera".